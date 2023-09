Laurentides : une région en cadeau et bien plus

Au même titre que plusieurs autres régions de la province, le secteur du tourisme d’affaires dans les Laurentides connaît une bonne année, malgré plusieurs défis de taille. La région a par ailleurs un atout dans sa manche ; nombre d’entreprises l’offrent désormais à titre de cadeau de reconnaissance à leurs employés.

Julie Roy Collaboration spéciale

« On voit de plus en plus de gens qui viennent passer la fin de semaine chez nous à l’occasion d’un séjour de reconnaissance de leur employeur », constate Michael Frezza, directeur des ventes pour l’Estérel Resort. Même constat au Couvent Val-Morin. Situé directement sur le lac et sur la piste du P’tit Train du Nord ainsi que les sentiers du parc régional de Val-Morin, l’endroit peut être loué par des particuliers deux semaines par mois. Fait surprenant, il arrive régulièrement que ce soit des entreprises qui offrent des nuitées à leur personnel. « On s’aperçoit que les employés sont de plus en plus anxieux. Ceux qui viennent le font pour prendre une pause et relaxer. Ils viennent ici pour déconnecter, respirer, voir la nature », soutient Mylène Bouchard, directrice des opérations au Couvent Val-Morin.

Plaisir et activités hors norme

Terminé le temps où les réunions s’éternisaient dans une salle et où les employés ne sortaient pas de l’espace de travail. C’est du moins un autre constat de Michael Frezza. « Le social prend plus d’espace. Les gens souhaitent sortir de la salle de réunion. » Il ajoute : « On note que les réservations pour les réunions sont de plus en plus à la dernière minute, mais c’est l’inverse pour tout ce qui est social. Les partys de Noël sont réservés longtemps d’avance. Les gens veulent avoir du plaisir et socialiser. »

Daniel Blier, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant, est aussi d’avis que les évènements d’entreprise dans les Laurentides allient souvent réunions et consolidation d’équipe. Les activités qui sortent des sentiers battus ont d’ailleurs la cote.

La survie en forêt durant trois jours est très populaire auprès du corporatif. On s’aperçoit qu’il y a un engouement pour les activités plus extrêmes comme la via ferrata. Daniel Blier, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant

L’offre de dégustation de vin avec un volet éducatif est un exemple d’activité hors norme qui connaît aussi un grand succès à l’Estérel Resort.

Moins gros, moins long, mais plus régulièrement

PHOTO FOURNIE PAR COUVENT VAL-MORIN, ARCHIVES Le Couvent Val-Morin peut être loué par des particuliers deux semaines par mois.

Autre tendance observée dans la région, les groupes restent souvent moins longtemps et sont moins imposants, mais les retours sont plus réguliers. « Notre moyenne était de 45 personnes avant la pandémie. Maintenant, nous sommes plus autour de 25. Cependant, nous avons davantage de locations de groupes qui souhaitent une durée de sept jours et même des groupes en mode transformation qui louent pour trois semaines d’affilée », affirme Mylène Bouchard du Couvent Val-Morin.

Redémarrage à Les Sommets

Pour le Groupe Les Sommets, le tourisme d’affaires se limite actuellement à des activités sociales et de loisir que les entreprises externes désirent organiser. Lors de la pandémie, un arrêt draconien de ses activités s’est produit. Pour la prochaine saison, l’entreprise veut rétablir l’offre de service. « Le besoin de se rassembler est plus présent que jamais et nous sommes en train de redémarrer la machine. Notre objectif est de bien nous réorganiser afin de recevoir les groupes corporatifs efficacement », explique Christian Dufour, directeur du marketing Groupe Les Sommets.