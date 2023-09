Même si elle vit dans l’ombre de la Capitale-Nationale en matière de tourisme, la région de Chaudière-Appalaches jouit d’une grande notoriété. Elle a donc choisi de miser sur cet atout. Et ça fonctionne, car elle se classe au premier rang des régions du Québec concernant le taux de satisfaction moyen des clients pour les hôtels.

Selon une étude de la firme Horwath (2021), la région de Chaudière-Appalaches, dont Lévis est le chef-lieu, remporte la palme au Québec quant au taux de satisfaction moyen des clients pour les hôtels, avec une note d’appréciation de 85,1 %.

Déterminée à faire connaître ses établissements et ses attraits, la région dit investir près de 2 millions annuellement dans sa stratégie numérique. Chaudière-Appalaches se classe d’ailleurs dans le top 5 des destinations québécoises les plus consultées sur le web, tout juste derrière Montréal, Québec, les Laurentides et les Cantons-de-l’Est.

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

Notre offre est très diversifiée, ce qui plaît énormément. Nos produits du terroir sont mis en évidence partout avec un excellent rapport qualité-prix. Le stationnement est gratuit dans tous nos établissements. Et une panoplie d’activités est offerte aux visiteurs en toute saison. Richard Moreau, DG de Tourisme Chaudière-Appalaches

Selon M. Moreau, le territoire de Chaudière-Appalaches compte 75 hôtels – classés majoritairement trois et quatre étoiles – pour un total de 2419 chambres. On y dénombre quatre centres de congrès, c’est-à-dire Lévis centre des congrès, La cache à Maxime, Le Georgesville et le Centre de congrès de Thetford. Ceux-ci disposent d’un total de 54 salles pouvant accueillir, selon l’endroit, de 70 à 900 personnes en formule banquet.

Lévis, principale ville et capitale économique de la région, n’est plus la ville-dortoir d’autrefois. Le taux de chômage y est parmi les plus bas au Canada et la construction (surtout de logements en copropriété) y bat actuellement son plein.

La COVID-19 a bien sûr laissé quelques traces, surtout dans le secteur de la restauration, qu’on tente actuellement de relancer, indique Richard Moreau.

C’est également dans cette banlieue immédiate de Québec qu’on retrouve le principal lieu de rassemblement de la clientèle d’affaires : Lévis centre des congrès.

On y tient plus de 400 évènements par année comptant entre 10 et 1000 personnes. Un hôtel quatre étoiles de 150 chambres (Four Points by Sheraton) y est rattaché.

Le nombre de réservations pour la tenue de réunions et de congrès dans l’établissement lévisien est en hausse, explique Anthony L’Heureux, DG adjoint de Lévis centre des congrès. Et tout semble indiquer que les chiffres d’avant la pandémie seront bientôt atteints.

« Ça va, car notre calendrier est bien rempli jusqu’à l’été 2024. La reprise est là pour rester, mais bien des choses ont changé à cause de la pandémie, dit-il. Il y a eu beaucoup de restructuration dans les entreprises. Les ressources affectées à l’organisation d’évènements ne sont plus les mêmes. Si bien que plusieurs clients sont plus à la dernière minute qu’avant. »

Quant à la pénurie de main-d’œuvre, elle continue à sévir, explique M. L’Heureux. « Les emplois aux cuisines et à l’entretien des chambres sont plus difficiles à combler, affirme le gestionnaire. On doit désormais faire appel à des agences de placement. »