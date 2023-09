Les hôteliers et organisateurs d’évènements de la Montérégie prévoient une hausse du secteur du tourisme d’affaires dans les années à venir. Pas étonnant que certains se lancent dans les projets de rénovation et de développement d’activités.

Julie Roy Collaboration spéciale

Il y a plus de 100 ans était construite à Salaberry-de-Valleyfield l’usine de la Montreal Cotton Company. Aujourd’hui, la cheminée de l’usine ne fume plus, mais les vestiges de l’endroit sont encore bien présents. Transformé en hôtel au début des années 1990, il portait le nom de Plaza Valleyfield depuis les années 2000. Ce nom a fait place en juin à celui d’Hôtel MOCO, à la mémoire de son histoire manufacturière.

L’établissement vient d’ailleurs d’achever une cure de rajeunissement importante. Les 127 chambres, le hall, le restaurant… tout a été modernisé, en plus de certains ajouts. « Cela fait trois ans que les travaux sont en cours. On a gardé les 20 % de vestiges de l’usine comme les murs extérieurs et ceux des salles de réunion. On a aussi fait une grande place à son histoire en affichant des photos en noir et blanc qui rappellent sa vocation industrielle », explique Trevor Cool, directeur général de l’établissement.

Évidemment, une hausse des prix estimée à 20 % a suivi. L’investissement de 10 millions ne comprend pas les futurs travaux qui vont se concentrer sur le centre des congrès. Des transformations importantes sont prévues jusqu’en 2024.

On ne démolit pas et on ne ferme pas, on fait juste suivre la mode du chic industriel. Trevor Cool, directeur général de l’Hôtel MOCO

Du côté des nouvelles tendances, Trevor Cool constate que les clients d’affaires regroupent de plus en plus tous leurs types de réunions à un seul endroit et durant une seule période afin de diminuer les coûts. « Les organisateurs mettent tout en un seul bloc. Cela permet de diminuer les frais de transport, mais aussi d’amoindrir l’impact environnemental des rencontres. Cela entre dans l’optique d’un tourisme d’affaires plus lent. »

Hôtel Mortagne, une nouvelle transformation à venir

Danielle Beaulieu, unique propriétaire de l’Hôtel Mortagne, suit avec une grande attention les millions d’investissements annoncés dans le secteur de Boucherville et la venue de Porter Airlines à l’aéroport de Saint-Hubert. L’hôtel, spécialisé dans le tourisme d’affaires, ajoutera d’ailleurs 100 chambres à son offre dès le printemps prochain. Ensuite, ce sera au tour du centre de congrès de faire l’objet d’un agrandissement. À cela s’ajoute le projet de construction d’une salle de spectacle de 1100 places en annexe au centre de congrès. Selon les estimations de Mme Beaulieu, trois ans seront nécessaires avant que tous ces projets soient concrétisés.

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL MORTAGNE L’Hôtel Mortagne entend bien profiter des millions d’investissements annoncés dans le secteur de Boucherville et de la venue de Porter Airlines à l’aéroport de Saint-Hubert.

Tout cela s’ajoute aux 400 000 $ récemment investis pour l’équipement audiovisuel. « On ne voulait plus dépendre de compagnies externes. Notre objectif est de faciliter la vie à nos clients », affirme Danielle Beaulieu. Autre nouveauté à venir prochainement, l’ajout d’un deuxième restaurant et d’une terrasse de 297 m⁠2 axée sur l’événementiel avec une capacité de 200 personnes.