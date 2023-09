Pour proposer de nouveaux espaces ou activités hors des sentiers battus aux groupes d’affaires, Québec ne donne pas sa place cette année. En voici quatre à découvrir qui exploitent différentes richesses de la région, des beautés du fleuve Saint-Laurent au patrimoine culturel des Premières Nations.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Une des chambres de l’Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake

Sur la rivière Akiawenrahk

Depuis le printemps, l’Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake, à moins de 20 minutes de route du centre-ville de Québec, offre 24 nouvelles chambres et suites, de même qu’une nouvelle aile. Tous les décors ont également été modernisés, de la verrière sur trois étages au restaurant autochtone La Traite et sa terrasse. De nouvelles salles de réunion se sont aussi ajoutées. On en compte maintenant 13 pour un total de 650 mètres carrés. Situé en bordure de la rivière Akiawenrahk, ce lieu authentique propose plusieurs expositions permanentes et temporaires, une maison longue, l’atelier Mythes et légendes et un atelier d’artisanat. Plusieurs autres activités saisonnières sont offertes à proximité, comme des expéditions en raquette et en motoneige, de même que des excursions en canot et de la pêche.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les nouveaux locaux d’Ateliers & Saveurs à Québec, dans le District Gourmet

En plein Sainte-Foy

Bien connue pour ses cours de cuisine, de cocktails et ses dégustations de vin prisés notamment pour les activités de consolidation d’équipe, l’entreprise Ateliers & Saveurs a déménagé l’an dernier pour s’installer dans le District Gourmet, à Sainte-Foy. Cette destination culinaire comprend une foule de commerces pour combler les épicuriens, des restaurants aux bistros en passant par les artisans, sans oublier le bar à cocktails. Ateliers & Saveurs, qui existe depuis 2008, peut compter sur une équipe de chefs, sommeliers et mixologues professionnels habitués à animer des activités pour les groupes où chacun peut mettre la main à la pâte, goûter, discuter et, bien sûr, partager son expérience et le résultat avec ses collègues.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA CHAPELLE DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC Des travaux sont en cours à la Chapelle du Séminaire de Québec, construite à la fin du XIXe siècle.

Gros travaux à la Chapelle

Des travaux sont en cours à la Chapelle du Séminaire de Québec, construite à la fin du XIXe siècle au cœur du Vieux-Québec. Le Centre de conservation du Québec du ministère de la Culture et des Communications est en train de restaurer les planchers de céramique du chœur, les autels, les vitraux et le décor peint en trompe-l’œil, de même que les sculptures, reliquaires et toiles. Les travaux permettent aussi d’intégrer à l’édifice historique à l’architecture de style Second Empire des équipements audiovisuels à la fine pointe de la technologie pour tenir des conférences et des réceptions. La Chapelle pourra toujours accueillir jusqu’à 200 personnes pour un banquet et 300 pour une réception. Il faudra toutefois attendre la réouverture en 2024 pour en profiter.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La navette fluviale de Croisières AML part de la marina du Vieux-Port de Québec pour arriver au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré environ une heure et demie plus tard.

Sur le fleuve jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré

Croisières AML propose maintenant, du début de juin au début d’octobre, une escapade à Sainte-Anne-de-Beaupré en navette fluviale. À bord, les passagers peuvent profiter du service de bar et de collations tout en admirant la vue. La croisière part de la marina du Vieux-Port de Québec et dure environ une heure et demie pour arriver au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. On peut même y apporter son vélo pour en profiter à destination, que ce soit pour aller visiter la basilique et son sanctuaire, ou encore profiter des sentiers du mont Sainte-Anne. Il est aussi possible d’organiser une journée au Canyon Sainte-Anne pour découvrir ses sentiers et ponts suspendus, avec transport en autobus.