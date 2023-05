Mélissa Gilbert a récemment été nommée personnalité financière de l’année par le Top des leaders de l’industrie financière du Québec. Une reconnaissance du plus haut niveau pour la jeune femme d’affaires. Et pour cause : c’est elle qui a ramené l’idée de regrouper La Capitale et SSQ Assurance pour donner naissance à Beneva, la plus grande mutuelle d’assurance au Canada. Profil.

Steven Ross Collaboration spéciale

Retour en mars 2019 : celle qui était alors vice-présidente directrice des finances de La Capitale discute de l’idée avec le PDG de l’entreprise, Jean St-Gelais, de regrouper la compagnie avec sa compétitrice SSQ Assurance. Quelque peu sceptique devant le projet qui avait échoué à maintes reprises au cours des 30 années précédentes, le dirigeant lui confie tout de même la tâche d’aller dîner avec son homologue Jean-François Chalifoux, PDG de SSQ Assurance, pour lui proposer la stratégie de fusion.

Coup d’éclat

Il n’en fallait pas plus pour mettre en branle ce qui allait devenir la plus grande réalisation en 20 ans de carrière pour Mélissa Gilbert : « Le regroupement des deux entreprises est le plus grand projet auquel j’ai pu contribuer, et certainement celui qui m’a le plus passionnée ! »

Dix mois à peine après le premier dîner d’affaires, les deux mutuelles annonçaient leur regroupement en janvier 2020. Une fois l’approbation reçue des administrateurs, des mutualistes, des actionnaires, des gouvernements, de l’AMF et de toutes les instances qui devaient donner leur feu vert au projet, la transaction donnant naissance à Beneva se concluait en juillet de la même année.

Un temps record pour l’industrie de la finance, qui plus est alors en pleine pandémie. Pour Mélissa Gilbert, devenue vice-présidente directrice et leader, Affaires financières, de la nouvelle entreprise, le travail était loin d’être fini. Près de trois ans plus tard, l’intégration des deux compagnies est tout juste sur le point de se terminer.

Une fois la transaction conclue, l’intégration a pu commencer. Je ne pensais jamais que ce serait une tâche aussi complexe, davantage que la transaction elle-même ! C’est probablement l’un des plus grands défis que j’ai eu à relever. Mélissa Gilbert, vice-présidente directrice et leader, Affaires financières, chez Beneva

Fière de la tâche colossale accomplie, la gestionnaire regarde toutefois en arrière avec humilité. Elle souligne que la naissance de Beneva est le fruit du travail de nombreux collègues : « La collaboration et le travail d’équipe sont très importants pour moi, parce qu’on ne peut rien accomplir tout seul. »

Savoir bien s’entourer fait donc partie de la recette du succès. C’est d’ailleurs un conseil qu’elle donne aussi aux femmes qui évoluent vers les sphères de haute direction : « Parfois, les femmes ont le syndrome de l’imposteur malgré le fait qu’elles aient toutes les compétences ! On doit se faire confiance et reconnaître notre capacité d’apprendre et de bien nous entourer. »

Des racines sociales qui perdurent

En avril, Beneva est devenu le premier assureur canadien signataire de la Net-Zero Insurance Alliance, confirmant son plan de réduction de ses gaz à effet de serre (GES). Selon Mélissa Gilbert, l’action prend racine dans les principes qui ont fait naître les entreprises à l’origine de Beneva : « La Capitale a été créée par des fonctionnaires qui ne pouvaient pas payer leurs funérailles, et SSQ Assurance est née pour couvrir les frais médicaux des ouvriers de la Basse-Ville de Québec. Il y a donc un besoin d’impact social très important qui demeure au sein de nos équipes. »