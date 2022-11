Intelligence artificielle

Des routes maritimes plus vertes et moins dispendieuses

True North Marine, seul fournisseur canadien de services de routage de navires, voulait développer un logiciel pour optimiser les routes afin que ses clients puissent réduire leur consommation de carburant et leurs coûts. L’entreprise montréalaise a travaillé avec IVADO, qui soutient les initiatives en intelligence artificielle en mettant en lien des organisations et des chercheurs. Résultat ? L’outil développé réalise en quelques secondes – et avec plus de précision – ce qu’un expert peut faire en une vingtaine de minutes.