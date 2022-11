On parle beaucoup du défi que pose la modernisation des entreprises. Celle-ci passe par la transformation numérique et la robotisation, et au Québec, le tiers des PME n’ont pour l’instant rien amorcé dans cette voie. Contre-exemple notable avec Vooban, établie à Québec.

Chez Vooban, c’est d’abord par l’intelligence artificielle que l’on croit pouvoir solutionner les problèmes auxquels font face les entreprises dans leurs efforts de transformation, explique Hugues Foltz, vice-président exécutif de l’entreprise de Québec.

Des 100 employés de Vooban, 25 sont des experts en intelligence artificielle. Assurer la modernisation de nos entreprises n’est pas chose simple, selon lui. À l’interne, chez Vooban, toutes les ressources sont mises à développer l’algorithme qui sera au cœur du fonctionnement de l’entreprise. Pour tout le reste, Vooban travaillera avec plusieurs partenaires de l’extérieur.

« Nous sommes une firme d’intelligence artificielle. Nos employés sont en quelque sorte des ‟rock stars” qui carburent à la complexité », dit Hugues Foltz.

Chez Vooban, la recette est la suivante, explique son vice-président exécutif. « Nous ne sollicitons pas les entreprises pour les convaincre qu’elles ont besoin de nous, car si nous avions à le faire, c’est que celles-ci ne seraient pas prêtes. Nous nous faisons plutôt connaître par des conférences et par nos réalisations. Nous avons déjà un bon portfolio de réalisations. Nous espérons que les entreprises viendront nous voir. Nous examinerons alors ce qu’elles font par une présence sur place, ainsi que par l’installation de caméras pour observer les procédés et connaître les différentes variables. Il y a souvent des centaines si ce n’est des milliers de variables dont il faut tenir compte », dit-il. L’innovation consiste à remplacer le système d’opérations.

Pour les entreprises québécoises, l’urgence de passer à l’action est grande.

Il reste deux à trois ans pour se mettre en mouvement, sinon, il sera trop tard. Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vooban

Les entreprises font actuellement face à une crise de main-d’œuvre, et personne n’y échappe. « Notre force réelle, ce sont nos employés et nous en prenons bien soin, assure Hugues Foltz. Notre performance provient du fait que l’on a mis en place une culture de confiance qui nous assure que nos gens vont tout faire pour se surpasser. »

« Cette crise de la main-d’œuvre était latente, et deux ans de pandémie ont mis de nombreuses entreprises sur les respirateurs artificiels », explique-t-il. Durant cette période, ce sont 18 milliards de dollars de contrats qui ont été refusés au Québec pour cause de problèmes de main-d’œuvre, estime-t-il.

Cette crise touche tout le monde, explique le VP exécutif de Vooban. Il donne l’exemple des restaurants Tim Hortons. Les clients se butent parfois à un restaurant fermé. Par manque de personnel. Pourtant, faire remplir un café par un robot est l’enfance de l’art, selon lui.

Ces restaurants peuvent être automatisés complètement par l’intelligence artificielle. Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vooban

Dans plusieurs secteurs névralgiques, les cas sont évidemment beaucoup plus complexes, mais Hugues Foltz est convaincu que c’est vers là que l’on s’en va, et dans pas très longtemps. « Ça va manquer de contacts humains, mais il s’agit d’un contexte obligé », dit-il.

On n’a qu’à penser aux hôpitaux et à tout le secteur de la santé. « Nous sommes à l’aube d’un changement majeur », conclut-il.

Vooban est lauréate des prix Performance Québec cette année.