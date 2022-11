Si, auparavant, les gens actifs en philanthropie apprenaient le travail essentiellement sur le tas, des universités proposent des cours dans le domaine depuis plusieurs années maintenant. Il y a une offre en français et en anglais, au premier cycle et au deuxième cycle, en ligne et en personne. Survol.

Martine Letarte Collaboration spéciale

L’Université de Montréal vient de revoir complètement son programme offert en philanthropie. Le certificat de premier cycle est devenu le microprogramme de cinq cours (15 crédits) en financement des organismes à but non lucratif (OBNL) et il est offert en ligne.

« Le certificat était offert en personne, mais la pandémie nous a fait réaliser que les cours en ligne fonctionnent bien et le milieu le demandait parce que des travailleurs ou des bénévoles dans différentes régions du Québec ont besoin de se former », explique Caroline Bergeron, responsable des études en gestion philanthropique à l’Université de Montréal.

Programme complet

Les cours, donnés en soirée, ont donc été conçus pour le format en ligne. Ils comprennent une sélection de la matière de l’ancien certificat qui donne le plus d’outils concrets pour évoluer dans le domaine de la gestion philanthropique. Par exemple, pour réaliser des collectes de fonds ou pour chercher de l’information afin de cibler les donateurs.

Le microprogramme comprend aussi un cours d’introduction et un cours sur les normes pour permettre aux participants de comprendre les bases de la philanthropie ainsi que sa gouvernance, qui implique différentes parties prenantes, comme le gouvernement, les administrateurs, les employés, les bénévoles et les donateurs.

Les cours optionnels offerts dans le microprogramme portent sur la communication relationnelle avec les donateurs, les dons planifiés ainsi que sur la gestion des employés et des bénévoles en OBNL.

Les cours peuvent aussi être suivis à la carte, comme étudiant libre.

Il y a un manque criant de personnel qualifié dans le milieu de la philanthropie, alors nous voulons répondre le plus possible aux besoins en offrant de la flexibilité. Caroline Bergeron, responsable des études en gestion philanthropique à l’Université de Montréal

La philanthropie sous l’angle des communications

À l’Université McGill, il est possible de suivre des cours dans le domaine de la philanthropie, mais du point de vue des communications. Au premier cycle, le certificat en gestion des relations publiques et des communications comprend le cours obligatoire Fundamentals of fund raising. De plus, le cours optionnel Fund raising and philanthropy est offert dans le programme de deuxième cycle en gestion des relations publiques et des communications.

« J’enseigne ces cours en ciblant les gens qui travaillent en communication dans le domaine philanthropique parce que c’est certain qu’ils feront un meilleur travail s’ils comprennent bien comment fonctionne par exemple la méthodologie des collectes de fonds », explique Shaun Lynch, chargé de cours à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill.

Ces deux cours abordent notamment le développement de l’argumentaire, la recherche de donateurs potentiels, la motivation et la psychologie du donateur, la sollicitation, l’organisation de campagnes, les dons planifiés et la reconnaissance des donateurs.

« Un élément important que je montre à mes étudiants, c’est que les gens donnent aux gens pour aider les gens, indique Shaun Lynch. Personne ne donne pour construire un bâtiment, mais on donne pour construire un bâtiment qui permettra de mieux soigner les gens. Même si on sollicite une entreprise, c’est toujours un humain derrière qui prend des décisions et il faut être axé sur ses besoins et sur sa vision philanthropique. »

On peut aussi s’inscrire à ces cours comme étudiant libre.