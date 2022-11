Retraite

Une part de patience, de prudence, de créativité et... de chance

« On a été chanceux. » C’est ce que répètent souvent Pierre Vromet et Lyne Tremblay. En discutant finances avec ce couple de sexagénaires retraités, on réalise que la patience, la prudence et la créativité ont joué un bien plus grand rôle dans leur bien-être actuel que la simple chance…