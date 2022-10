56 000 travailleurs et bien plus

Le secteur québécois des sciences de la vie est dynamique et diversifié : non seulement continue-t-il d’attirer d’importants investissements année après année, mais il continue également de donner naissance à de nouveaux créneaux d’excellence. Portrait chiffré du secteur et de ses professionnels.

Simon Lord Collaboration spéciale

La main-d’œuvre

Le secteur des sciences de la vie compte sur un total de 56 000 travailleurs, indiquent des chiffres de Montréal InVivo, qui représente la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal.

Et selon un rapport de Montréal International, ce sont 46 000 emplois qui sont générés par les entreprises privées du secteur. Ils se répartissent comme suit : 44 % sont liés au domaine de la biopharmaceutique ; 30 % touchent aux technologies médicales ; 21 % sont liés aux grossistes et distributeurs de produits pharmaceutiques ; et 5 % ont trait aux produits de santé naturels.

La relève

On compte au Québec environ 50 000 étudiants inscrits dans des programmes liés aux sciences de la vie et aux technologies de la santé, soit près de 40 000 dans des programmes universitaires et environ 9000 dans des programmes collégiaux, selon Montréal International.

En 2021, on comptait par exemple à l’université 7072 étudiants inscrits en sciences biologiques, et 1176 diplômés dans le même domaine. En sciences pharmaceutiques, le compte était plutôt de 4427 étudiants et 722 diplômés, alors qu’en biochimie et biophysique, ces chiffres respectifs étaient de 2699 et 378.

Le financement

Montréal se classe comme première métropole au Canada pour le financement de la recherche universitaire avec 2 milliards de dollars par année. Pour ce qui est des années à venir, le secteur devrait générer 4 milliards d’investissements privés au Québec d’ici 2025, selon Montréal International.

En ce qui a trait plus spécifiquement au capital de risque, le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé a obtenu 24 % des 8 milliards en financement par capital de risque au Québec entre 2017 et 2021.

Les hôpitaux de la province sont aussi des aimants pour le financement dans le secteur, ayant par exemple attiré 805 millions en dépenses de recherche en 2021.

Les créneaux d’excellence

Selon le dernier recensement du ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui date de 2020, ce sont 715 entreprises qui sont actives dans le secteur des sciences de la vie au Québec. De ce nombre, 369 sont actives en technologies médicales, 237 en biopharmaceutique et 109 en produits de santé naturels.

Les créneaux d’excellence sont d’ailleurs diversifiés, et incluent ceux de l’intelligence artificielle, des soins de santé personnalisés, des maladies rares, de la santé numérique (110 entreprises), de l’oncologie et des technologies de la santé, selon Montréal InVivo. L’organisation note également un secteur en émergence, soit celui de la biofabrication.

Et si des entreprises du secteur sont établies un peu partout au Québec, la majorité reste près de la métropole : selon Montréal International, 80 % de l’écosystème québécois se trouve dans le Grand Montréal.