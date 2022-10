Professions d’avenir

Des besoins tous azimuts

On sait qu’on manque d’infirmières et d’enseignants, notamment en raison du faible taux de rétention de ces professions. L’intelligence artificielle est aussi en plein développement et on commence à voir l’étendue des possibilités qu’elle crée. Ce sont bien sûr des domaines d’avenir, mais il y en a d’autres dont on entend moins parler. En voici quelques exemples.