Transformation numérique

Mais par où commencer ?

Le Québec accuse un retard sur le plan de la productivité, et pour le combler, on invite les PME à opérer une transformation numérique qui leur procurera les outils nécessaires à une gestion plus efficace. Mais comment décrire ce que cela signifie dans les faits et comment en assurer le succès ? Éléments de réponse avec Geneviève Lefebvre, directrice, transformation numérique, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).