Le Québec accuse un retard sur le plan de la productivité, et pour le combler, on invite les PME à opérer une transformation numérique qui leur procurera les outils nécessaires à une gestion plus efficace. Mais comment décrire ce que cela signifie dans les faits et comment en assurer le succès ? Éléments de réponse avec Geneviève Lefebvre, directrice, transformation numérique, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

Jean Gagnon Collaboration spéciale

De quoi s’agit-il vraiment ?

Transformer numériquement une entreprise consiste simplement à l’amener à adopter les plus récentes technologies qui auront un effet important sur sa productivité. Toutefois, si la définition semble simple, son implantation ne l’est pas nécessairement. Les répercussions sur la clientèle, les employés et les processus d’affaires seront nombreuses. Les dirigeants de PME sont généralement de bons gens d’affaires, note Geneviève Lefebvre, mais pour s’assurer de réaliser une bonne transformation numérique, ils doivent faire appel aux experts qui les guideront dans le processus.

Le mandat

L’équipe qui prendra en main le processus de transformation numérique va d’abord poser un diagnostic précis sur la situation en vue de bien établir le mandat, et en déterminer la portée. De quoi a-t-on besoin ? « On va d’abord aller sur le plancher, faire le tour des installations pour bien comprendre le fonctionnement de l’entreprise », dit Mme Lefebvre. Cela permettra de déterminer la santé de la structure de l’entreprise. Que se passe-t-il lorsqu’une commande arrive ? Qui fait quoi ? Et avec quels outils ? Est-ce que la transmission de l’information est fluide ? Dans quelle mesure les processus sont-ils standardisés ?

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE « Les entreprises de toutes les tailles n’ont plus le choix de numériser », explique Geneviève Lefebvre.

Modules technologiques

Le diagnostic fait, on passe à l’analyse des projets d’affaires, ce qui permettra de déterminer ce qui manque à l’entreprise. Un grand nombre d’outils pouvant répondre à la grande majorité des besoins des PME existent déjà sur le marché. On n’a qu’à regarder tout ce qui s’offre dans le secteur de l’infonuagique (cloud). L’attention se portera alors sur le choix des modules technologiques qui conviendront le mieux à l’entreprise.

Processus sans fin

« Il faut comprendre que les entreprises de toutes les tailles n’ont plus le choix de numériser », dit Geneviève Lefebvre. Et plus que jamais, l’on comprend qu’il s’agit d’un processus sans fin. La pénurie de main-d’œuvre actuelle fait que les entreprises doivent se doter des bons outils pour affronter cette réalité. Plus tard, ce sera autre chose. Durant leur existence, les entreprises doivent souvent s’adapter à un nouveau fonctionnement. Chaque fois, toute l’entreprise risque d’être impliquée. C’est pourquoi on ne peut pas se permettre de perdre du temps en ce qui concerne la numérisation.

Planifier l’intégration de systèmes

Les priorités ayant été établies, il faut maintenant se tourner vers les intégrateurs qui installeront toutes ces ressources technologiques. Les experts comme ceux du CRIQ aident les PME à choisir ceux qui feront le bon travail pour eux. Le processus de transformation numérique vise à atteindre l’excellence opérationnelle, explique Geneviève Lefebvre. Pour bien des PME, le talent est déjà sur place. « Il faut savoir l’organiser et canaliser les aptitudes de chacun en dotant l’entreprise des systèmes de gestion et de communication à la fine pointe de la technologie et qui s’adapteront aux besoins de l’entreprise », conclut-elle.