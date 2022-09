Un programme pilote d’accélérateur d’entreprises en sciences de la vie pourrait surfer sur sa réussite pour s’étendre dans plusieurs provinces canadiennes. Cette initiative menée par adMare BioInnovations vise à accompagner l’envol de jeunes entreprises québécoises en leur donnant un appui scientifique, mais aussi dans la recherche de financement.

Didier Bert Collaboration spéciale

Au mois de décembre, six jeunes entreprises auront pris leur envol, après deux années d’appui personnalisé de la part du programme d’accélération d’adMare BioInnovations.

Ce projet pilote, financé par le gouvernement du Québec jusqu’à la fin de l’année, vise à soutenir des entreprises émergentes des sciences de la vie, en phase de préamorçage ou d’amorçage, pour les aider à prendre de l’envergure. Ces six entreprises ont bénéficié d’un programme d’une valeur allant jusqu’à 150 000 $, sous forme de mise à disposition de laboratoires et de bureaux à tarif réduit, d’un accompagnement scientifique et commercial, de mentorat et de formations.

AdMare BioInnovations est né il y a trois ans de la fusion de l’institut NÉMOED, du Centre de recherche et développement des médicaments et d’Accel-Rx. Cet OBNL a pour mission de bâtir des entreprises en biotechnologie « en faisant le pont entre la recherche académique, excellente au Canada, et la transformation en entreprise », résume Anie Perrault, vice-présidente aux communications et affaires publiques chez AdMare BioInnovations.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Anie Perrault, vice-présidente aux communications et affaires publiques chez AdMare BioInnovations

L’organisme soutient les entrepreneurs en leur apportant du mentorat, un accompagnement en développement des affaires, une aide dans la recherche de financement et pour passer les essais précliniques et cliniques.

Pour cela, adMare BioInnovations dispose de plus de 185 000 pieds carrés de locaux au Technoparc de Montréal, où deux édifices abritent des laboratoires, et « 99,6 % des espaces sont occupés », se félicite Anie Perrault. L’OBNL, soutenu par un financement de 92 millions du gouvernement fédéral, abrite 28 firmes de biotechnologie à Montréal, et 10 autres à Vancouver. Il en accueillera bientôt d’autres à Toronto, où il vient d’ouvrir un site.

AdMare vise à créer un écosystème favorable au développement d’entreprises, notamment en favorisant la communication entre les chercheurs des différentes entreprises hébergées.

« Nous partageons les laboratoires, ce qui crée une communauté où les chercheurs se parlent, communiquent et peuvent lancer des projets entre eux », relève Anie Perrault, qui a aussi été directrice générale de BioQuébec et présidente du conseil d’administration de Génome Québec.

AdMare BioInnovations entend maintenant étendre son programme pilote d’accélération à d’autres provinces, à commencer par la Colombie-Britannique et l’Ontario, mais aussi « probablement l’Alberta », révèle Anie Perrault.

Cet élargissement surviendrait au moment où le secteur connaît un certain enthousiasme. « La pandémie a d’abord retardé la mise en place de certains de nos projets, souligne Anie Perrault. Mais elle a aussi mis en lumière le secteur des sciences de la vie, en particulier les vaccins. »

Autrefois chasse gardée des investisseurs spécialisés, l’industrie a vu arriver les investisseurs généralistes, qui ont découvert l’intérêt du secteur, et qui contribuent désormais à des groupes importants d’investisseurs.