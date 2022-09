Après deux années difficiles, le tourisme d’affaires a repris son élan dans Chaudière-Appalaches. Avec le déconfinement, les carnets de réservations se remplissent. L’automne s’annonce chaud en dépit des problèmes de pénurie de main-d’œuvre.

Stéphane Champagne Collaboration spéciale

« Mon équipe a mangé une volée ! La pandémie nous a fait perdre presque tous nos employés. Ç’a été dur, mais on a réussi à rester en service en devenant le QG des cliniques de vaccination pour Chaudière-Appalaches. En juin, on a dû refuser des évènements, faute d’employés. La bonne nouvelle est qu’on vient d’embaucher 10 personnes dans différents départements », explique Andrée Gilbert, directrice du développement des affaires et des alliances stratégiques de Lévis centre des congrès.

Crainte des restrictions

Selon elle, Lévis centre des congrès accueillera au bas mot 50 évènements (réunissant de 15 à 800 personnes) d’ici le mois de décembre. « Ce qui nous fait peur, ce sont les décrets de capacité, le port du masque obligatoire, etc. On souhaite qu’il n’y ait pas de restrictions. »

Lévis centre des congrès a plusieurs cordes à son arc, affirme Mme Gilbert. Situé en bordure de l’autoroute 20, l’endroit est très facile d’accès et compte un immense stationnement gratuit de 500 cases. Attenant à l’hôtel Marriott Four Points de 150 chambres, le centre des congrès lévisien est doté de 22 salles de réunions sur deux étages, dont une immense salle de bal.

Le boom économique que connaît Lévis favorise la construction actuelle d’un hôtel de la chaîne Times de 150 chambres, à deux pas des installations de Lévis centre des congrès.

Quand tu veux attirer des congrès, l’un des critères recherchés, ce sont les nuitées qu’on peut offrir. Ce nouvel hôtel ajoutera de la capacité d’accueil. Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis

L’organisme, qui célébrera ses 150 ans en 2023, est un habitué du centre de congrès de Lévis. « Nous sommes voisins et nous avons été leur premier gros client, explique Mme Morency. Ils sont créatifs et à l’écoute de leurs clients. On aime travailler avec eux, car ils sont ouverts. C’est ce qu’on recherche. »

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Avec ses deux restaurants, son centre d’escalade intérieur, son spa, son simulateur de golf et son lac artificiel, notamment, l’Hôtel du Domaine et Centre de congrès de Thetford est lui aussi en mode relance.

Secret bien gardé

Avec ses deux restaurants, son centre d’escalade intérieur, son spa, son simulateur de golf et son lac artificiel, notamment, l’Hôtel du Domaine et Centre de congrès de Thetford est lui aussi en mode relance.

« On a eu un printemps exceptionnel et on aura l’un de nos meilleurs automnes. On a atteint nos objectifs annuels. Les gens avaient hâte de recommencer à faire des activités et ça se sent », explique Sarah Villeneuve, directrice des ventes de l’établissement de 88 chambres, dont 56 suites.

Construit en 2016, le complexe a été aménagé sur le bord d’un lac artificiel dont l’eau prend une couleur exceptionnellement bleue grâce au type de roc (la serpentine) qui tapisse le fond et les côtés du plan d’eau. Les embarcations non motorisées présentes en été font place à la pêche blanche et à une patinoire durant la saison froide.