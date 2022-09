Isabelle Lord, présidente de Lord Communication managériale et auteure du livre Gestionnaires inspirants : les 10 règles de communication des leaders

C’est la rentrée. Pour plusieurs, ce sera un retour au bureau, et ce retour en présentiel s’accompagnera forcément d’une réunion qui réunira toute l’équipe pour la première fois depuis longtemps. Que faire pour réussir cette rencontre du retour ? Quatre conseils d’expert pour gestionnaires intermédiaires.

Simon Lord Collaboration spéciale

Attention aux règles

Les gestionnaires pourraient vouloir profiter de la première rencontre pour faire partager, par exemple, les nouvelles règles qui dicteront qui doit travailler en présentiel, et quand. Mais ce serait une erreur, estime Isabelle Lord, présidente de Lord Communication managériale et auteure du livre Gestionnaires inspirants : les 10 règles de communication des leaders.

« Le moment pourrait être le bon pour clarifier les règles, précise-t-elle. Mais les règles restent un sujet sensible. J’aurais tendance à les communiquer par courriel d’abord, et à demander en même temps l’avis des employés. Parce que s’il y a de l’opposition, vous brûlerez une heure de réunion là-dessus. »

Faire court et varié

Comme il s’agira d’une première réunion en personne, de surcroît à la rentrée, il pourrait être facile de laisser la rencontre s’éterniser. Isabelle Lord suggère plutôt de faire court.

« On ne peut pas se lancer dans une longue litanie de points à l’ordre du jour », met-elle en garde. Il faut plutôt essayer de garder les participants éveillés et intéressés. Elle suggère d’injecter de la variété dans la réunion en mêlant discussions, informations et aspects ludiques.

On peut faire un quiz, par exemple. Sur quel étage se trouve le département d’administration ? Où trouve-t-on du papier pour prendre des notes ? C’est une bonne manière de remettre tout le monde en mode présentiel. Isabelle Lord, experte en gestion

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Isabelle Lord, présidente de Lord Communication managériale, suggère de profiter du retour au travail en présentiel pour renforcer les liens entre collègues.

Susciter l’interaction

La première réunion est un bon moment pour amener les collègues à tisser des liens entre eux.

Isabelle Lord conseille aux gestionnaires de permettre d’abord et avant tout aux gens de prendre la parole, de se connaître plus personnellement et de se rencontrer en personne dans bien des cas pour la première fois.

« Je donne beaucoup de formations aux entreprises, et après l’avoir demandé souvent, je constate actuellement qu’environ le tiers des employés sont arrivés dans l’organisation il y a moins d’un an. Donnons-leur l’occasion d’interagir. »

Elle suggère par exemple de demander aux employés, s’ils en ont envie, de partager brièvement une passion qui les occupe hors du travail.

Renforcer la culture

De même, la rencontre du retour sera tout appropriée pour faire connaître et renforcer la culture de l’entreprise.

« À mon avis, c’est un point important à garder en tête, dit Isabelle Lord. On peut par exemple organiser une petite activité où l’on fait un tour de table pour demander à chaque personne comment il ou elle qualifierait notre culture. »

Si le nombre d’employés présents est trop grand pour permettre un tour de table, on peut diviser le groupe en plus petits blocs de quatre ou cinq personnes.