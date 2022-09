Le secteur de l’hôtellerie a vécu des années difficiles, mais il fait preuve d’une grande résilience, alors que de nouveaux établissements voient le jour et que de grands projets de rénovation sont terminés. L’Association des hôtels du Grand Montréal suit de près les investissements. Voici quatre projets récents dans l’île de Montréal qui accueillent, ou accueilleront bientôt, des gens d’affaires.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Hôtel Bonaventure

Le grand projet de rénovation de l’Hôtel Bonaventure se poursuit. Après que tous ses espaces pour les réunions et les congrès, d’une superficie totale de plus de 4600 mètres carrés, ont été refaits et inaugurés en janvier 2019, c’est maintenant au tour des 397 chambres et des suites d’être rénovées. L’entrée principale, le design de l’intérieur des cabines d’ascenseur, de même que le design et le mobilier des terrasses seront aussi refaits. Les rénovations doivent être terminées en 2024. L’établissement demeure ouvert pendant les rénovations. L’Hôtel Bonaventure est aussi réputé pour sa piscine extérieure chauffée et ouverte à l’année et a une salle de conditionnement physique.

Hyatt Centric Ville-Marie Montréal

L’hôtel Hyatt Centric Ville-Marie Montréal ouvrira ses portes en novembre à la gare Viger, avec 117 chambres, dont 5 suites. L’hôtel de six étages compte quatre salles éclairées de lumière naturelle pour tenir des réunions, des petites conférences ou de grands évènements, allant de 295 à 907 mètres carrés. Les salles sont équipées de technologies audiovisuelles et un service de traiteur est offert. Le Hyatt Centric Ville-Marie Montréal, situé près du Palais des congrès, a aussi deux piscines, une extérieure sur le toit et une intérieure, en plus d’une salle de conditionnement physique. On y trouve également le restaurant Taverne Le Cartier, une terrasse sur le toit avec une vue à 360 degrés et un bar.

Vogue Hôtel Montréal centre-ville – par Hilton

PHOTO FOURNIE PAR VOGUE HÔTEL MONTRÉAL CENTRE-VILLE – PAR HILTON Le Vogue Hôtel Montréal centre-ville, par Hilton, a rouvert ses portes récemment après des investissements de 10 millions.

Sur la rue de la Montagne, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, le Vogue Hôtel Montréal centre-ville, par Hilton, a rouvert ses portes récemment après des investissements de 10 millions de dollars. Des rénovations majeures ont été réalisées dans cet immeuble de 9 étages qui comprend 142 chambres et suites avec cuisinette. Au cœur du quartier Mille carré doré, plus de 600 mètres carrés d’espace évènementiel modulable ont été aménagés. On y trouve un système de purification de l’air et de l’équipement audiovisuel. Une équipe expérimentée dans l’organisation de conférences est aussi disponible pour répondre aux besoins de la clientèle d’affaires, de même qu’un service de traiteur. Cet automne, deux restaurants ouvriront leurs portes au Vogue Hôtel Montréal centre-ville. Le chef Antonio Park s’est occupé du menu du restaurant YAMA et, pour le Café Bazin, il collabore avec le chef pâtissier Bertrand Bazin.

Courtyard & Residence Inn Midtown – par Marriott

Cet établissement deux en un comprend 190 chambres du côté Courtyard et 84 suites avec cuisine tout équipée du côté Residence Inn, conçues pour les séjours de longue durée. On y trouve quatre salles pour tenir des évènements, d’une superficie totale de près de 240 mètres carrés, qui peuvent recevoir des groupes de 5 à 100 personnes. On trouve aussi sur place un restaurant, une piscine intérieure et un centre de conditionnement physique. Cet hôtel situé boulevard Décarie, près des stations de métro Namur et Plamondon, offre également à sa clientèle des stations de recharge pour les véhicules électriques. L’ouverture est prévue en octobre prochain.