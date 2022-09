Le tourisme d’affaires est en effervescence en Montérégie. À preuve, les nouveaux acteurs qui ont ouvert leurs portes avant ou pendant la pandémie ne fournissent pas à la demande. Survol.

Situé en face du Quartier DIX30 et ouvert en pleine pandémie, l’hôtel Courtyard par Marriott Montréal-Brossard fête ses deux ans et l’établissement est plus demandé que jamais. « Nous ne sommes pas en mode relance, car je ne fournis pas aux besoins. Mes clients sont variés et je reçois des groupes de 15 à 400 personnes », explique Anne-Sophie Aubé, directrice des ventes.

Pour arriver à répondre à cette demande qui le submerge en cette ère de rareté de la main-d’œuvre, l’établissement a fait le choix de sélectionner sa clientèle.

Pour maximiser autant les revenus de l’hôtel que la présence de mon personnel, je vais demander, par exemple, une garantie d’hébergement ou de repas. Chaque demande est évaluée au cas par cas, mais ma réalité fait en sorte qu’il est plus facile d’obtenir une salle de jour de semaine. Anne-Sophie Aubé, directrice des ventes

En ce moment, beaucoup de demandes arrivent à la dernière minute et ceux qui réservent trois mois d’avance avec de l’hébergement ont plus de chances. « Mon idéal, 150 personnes durant trois jours qui prennent 50 chambres. »

Loin de laisser tomber les clients, l’établissement assure que s’il ne peut répondre aux besoins, il les dirige vers d’autres établissements. « On fait du service-conseil, nous sommes experts dans notre domaine, et la transparence est importante. Grâce à notre réseau d’entraide entre hôteliers et l’association de tourisme de la région, on arrive à diriger tout le monde au bon endroit. »

Un choix logique

Le Réseau FADOQ fait partie de ces nouveaux clients qui ont choisi le Marriott de Brossard. Sylvie Gauthier, du secrétariat provincial, explique que le fait que l’établissement soit avantageusement situé près des autoroutes et que les salles soient lumineuses avec un haut plafond et de grands espaces a fait pencher la balance.

« C’est un endroit facilitant avec un stationnement gratuit. Il ne faut pas oublier les inquiétudes en lien avec la pandémie. Le fait que ce soit neuf avec une bonne distanciation ainsi qu’une bonne aération et le service aux tables et non un buffet ont été des éléments qui ont rassuré nos participants. » Pour elle, cet établissement est tout simplement adapté à la réalité de 2022.

Un lieu qui sent encore le neuf

Le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, inauguré en 2017, et le Sheraton adjacent, avec ses 223 chambres et ouvert en 2018, n’avaient pas besoin d’un rafraîchissement quand est survenue la pandémie. « Le produit n’a pas été utilisé pendant deux ans, il est encore complètement neuf », explique Marie-Ève Brodeur, déléguée commerciale.

Neuf et très attrayant pour ceux qui recherchent un endroit central, l’endroit rattrape le temps perdu. « On a été freinés dans notre élan, mais là, c’est reparti comme jamais. On peut facilement accueillir des groupes de 1000 personnes. Notre clientèle se divise à 45 % corporatif et à 45 % associatif, et le 10 % restant rassemble le social/éducation/club social, etc., mais c’est certain qu’en ce moment, les clients doivent être flexibles. Pour les congrès d’envergure, bonne chance, mais pour le corporatif, j’ai encore des disponibilités. »

Si la disponibilité des dates peut être un enjeu, la hausse des coûts est une autre surprise de taille pour de nombreux organisateurs. « Comme tout le monde, nous avons augmenté nos tarifs. Uniquement pour la nourriture, cela peut représenter une hausse de 30 %. On ne garantit plus le menu en raison des problèmes d’approvisionnement. Tout cela va changer le visage de l’événementiel. Peut-être que les évènements vont être plus courts », observe Marie-Ève Brodeur, qui croit tout de même que le tout va finir par s’équilibrer.