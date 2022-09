Les projets de rénovation dans les établissements hôteliers se multiplient en Montérégie. Les coups de marteau ont débuté pour quelques-uns et pour d’autres, les travaux devraient commencer sous peu. Tour d’horizon de quatre établissements en cure de rajeunissement.

Julie Roy Collaboration spéciale

Manoir D’Youville

Situé dans l’île Saint-Bernard, en bordure de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, le Manoir D’Youville est un lieu chargé d’histoire. L’établissement acheté par Marguerite d’Youville en 1686 a longtemps été le jardin de l’Hôpital général de Montréal. Aujourd’hui, tous les profits générés par l’endroit sont gérés par la Fondation Compagnom et ce sont près de 100 000 $ par an qui sont distribués à différentes causes comme la santé mentale. Les neuf salles de réunion ont totalement été rénovées, mais ont gardé le style de l’époque. « Les travaux ont débuté l’hiver dernier et les salles sont désormais pourvues d’un nouveau système audiovisuel et le plancher a été refait », explique Jean-Martin Côté, directeur général. Côté gastronomie, le Bistro La Traite se spécialise toujours dans les produits aux saveurs d’ici. Le restaurant Chez mes sœurs a été totalement transformé et offre des choix de menus végétariens et de viandes sauvages. En ce moment, les travaux de rénovation se poursuivent dans 69 des 115 chambres afin d’y ajouter une salle de bains privée. Le coût total de l’investissement est estimé à 1 million de dollars.

Hôtel Plaza Salaberry-de-Valleyfield

Construit en 1901, l’endroit fut l’une des plus importantes usines textiles du siècle dernier, la Montreal Cotton Company. Transformé en hôtel en 1990, il est devenu le Plaza Salaberry-de-Valleyfield au début des années 2000. Depuis le printemps dernier, il subit une cure de rajeunissement majeure qui touchera tout l’établissement. Sans vouloir avancer de chiffres concernant le coût de l’investissement ni de date de fin des travaux, Mathieu Gagné-Legault, délégué commercial, explique que les travaux se déroulent par phases. En ce moment, ils se concentrent sur les chambres et couloirs. Si tout se déroule comme prévu, cette étape devrait être terminée en décembre prochain. Quant aux salles de réunion, il n’y aura pas d’ajout et celles-ci sont fermées en ce moment.

Sandman Hotel Montréal-Longueuil

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Sandman Hotel Montréal-Longueuil

Construit en 1974, le Sandman Hotel Montréal-Longueuil va être complètement transformé. Les travaux au coût de 7 millions de dollars ont débuté au printemps dernier et devraient se terminer en décembre prochain. Ari Photiou, directeur général de l’hôtel, explique que tout sera changé : tapis, tapisserie, salles de bains, chambres, restauration, etc., pour donner un style contemporain à l’établissement. Les salles de réunion subiront aussi une cure de beauté et déjà, il est possible de les réserver pour le deuxième trimestre de 2023. Durant les travaux, l’établissement demeure ouvert.

Quality Hotel, Centre des congrès, Saint-Jean-sur-Richelieu

Les rénovations n’ont pas encore débuté et les plans ne sont pas tout à fait finalisés, mais déjà on peut entrevoir la hauteur des changements à venir. « Si tout va bien, les travaux devraient commencer cet automne. Il n’y a pas d’agrandissement prévu, mais l’hôtel en entier sera mis au goût du jour. Il n’y aura plus de tapis dans les chambres et celles-ci vont toutes avoir des prises USB et des télévisions intelligentes », souligne Christine Frigon, directrice des ventes et du marketing. Le restaurant deviendra la propriété d’une chaîne, mais il est trop tôt pour mentionner laquelle. Les travaux, évalués à entre 5 et 6 millions, devraient en théorie s’échelonner sur une période d’un an et demi. En ce moment, les neuf salles de réunion sont toujours ouvertes, et il reste des dates disponibles.