On reconnaît le look contemporain des suites de Residence Inn, portant l’enseigne Marriott, et leur côté haut de gamme.

Les investissements se poursuivent à Laval, et deux endroits élargissent l’offre destinée aux gens d’affaires. Dès cet automne, le nouveau musée Armand-Frappier offre la possibilité de louer des salles. De son côté, le Residence Inn proposera des locations à court et à long terme pour les touristes d’affaires.

Julie Roy Collaboration spéciale

Construit il y a plus de 30 ans, le Quality Suites de Laval, situé proche du Cosmodôme et du Carrefour Laval, avait perdu son lustre d’antan. Palm Holdings, qui a acheté la propriété au sein d’un lot de 12 hôtels en mars 2018, a décidé de recommencer à neuf. « Avec le temps, l’entreprise Palm Holdings s’est transformée et s’est mise en mode acquisition d’hôtels. Elle crée de la valeur à travers les rénovations, offrant ainsi un investissement plus rentable à long terme », explique Linda Taub, directrice générale régionale pour Palm Holdings. C’est ainsi qu’est née l’idée d’ajouter une offre pour les gens d’affaires de passage en leur proposant le Residence Inn, un hôtel pour des séjours de quelques jours ou quelques semaines.

Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé, mais l’ouverture est prévue pour l’hiver 2022-2023. Le nouvel établissement comprendra 111 suites avec cuisine complète, dont 5 suites auront 2 chambres avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 8 personnes. Le petit-déjeuner sera inclus pour la durée du séjour et le soir, un restaurant dont le nom n’est pas encore précisé sera ouvert et disponible.

C’est comme un petit chez-soi avec une buanderie, un stationnement gratuit avec des bornes, un marché où il est possible d’acheter de la nourriture et de l’alcool et un centre de conditionnement physique. Linda Taub, directrice générale régionale pour Palm Holdings

« On va aussi retrouver un centre d’affaires, mais le service à la chambre ne sera pas offert. Tout a été pensé pour que les gens puissent travailler, et plusieurs suites ont des chambres fermées, ce qui permet de recevoir pour des réunions », explique la directrice.

Le nouveau musée Armand-Frappier

Le musée de la santé Armand-Frappier a été fondé en 1994, mais c’est au mois de novembre qu’il inaugurera sa nouvelle adresse. La Ville de Laval, qui a piloté le projet de construction des nouveaux édifices, y a investi 11,5 millions de dollars, et Patrimoine canadien a ajouté la somme de 2,7 millions. Coût total du projet : 14 millions.

En plus de poursuivre sa vocation éducative avec deux salles d’exposition et quatre laboratoires, le nouvel endroit compte trois salles multifonctionnelles d’une superficie totale de 150 m⁠2. Totalement peintes en blanc, elles pourront accueillir jusqu’à 135 personnes et incluent du matériel audiovisuel à la fine pointe de la technologie. Selon les forfaits réservés par les clients, leurs locations seront offertes avec des visites des expositions ou des activités en laboratoire. Facilement accessible, l’édifice est situé à côté du Cosmodôme.