L’annonce l’automne dernier par EVLO, une filiale d’Hydro-Québec, de la création d’une nouvelle batterie, l’EVLO 1000, a résonné fort chez les gens qui suivent de près ou de loin les affaires de CMP solutions mécaniques avancées.

C’est que l’entreprise familiale de Châteauguay s’est vu confier la fabrication de l’armature du système de stockage et l’assemblage final.

Pour CMP, EVLO est devenue un moteur de croissance important. C’est ce secteur du stockage d’énergie que l’entreprise de la famille Zimmerman, fondée en 1969, entend exploiter, explique Alain Prévost, vice-président, amélioration continue et qualité. Il estime que les commandes d’EVLO pourraient atteindre 15 % du chiffre d’affaires de CMP.

La firme québécoise s’est fermement engagée dans le virage environnemental de ses usines de production. Consciente du déficit manufacturier au Québec, elle se positionne pour être une partenaire de premier ordre dans la croissance du secteur énergétique.

La firme est présente dans le domaine du stockage d’énergie et elle développe ce secteur d’activité avec plusieurs partenaires depuis 2014.

CMP investit par ailleurs avec des partenaires dont les produits remettent en question le statu quo et contribuent à ouvrir la voie à un avenir plus propre et plus vert. « Notre vision est de fournir à nos clients un meilleur produit, investir dans des partenariats plus solides et continuer à œuvrer dans l’industrie de la fabrication et de l’usinage d’une manière socialement et écologiquement responsable », dit Alain Prévost.

CMP se décrit comme un sous-traitant nord-américain qui fournit des solutions électromécaniques aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) ciblés sur les marchés de l’automatisation des entrepôts, du stockage d’énergie, de la sécurité intérieure, du transport ferroviaire léger et des biens d’équipement.

S’appuyant sur une main-d’œuvre qualifiée de 650 employés et disposant de 700 000 pieds carrés de surface manufacturière, l’entreprise, présente au Québec, en Ontario et aux États-Unis, peut offrir à ses clients tous les services essentiels au sein de la même organisation, soit une mise en marché rapide à des coûts globaux réduits, et tout cela à l’intérieur d’une logistique nord-américaine.

Bien qu’elle opère dans six sphères d’activité différentes, la planification stratégique de CMP pour les cinq prochaines années porte principalement sur l’électrification et le stockage d’énergie. Alain Prévost, vice-président, amélioration continue et qualité, chez CMP

Par ailleurs, outre ce secteur névralgique, la firme s’active dans le développement et la fabrication de boîtiers et de couverts métalliques, dans la conception et la construction de scanneurs de corps et de bagages, dans la fabrication de portes de métro, dans les kiosques transactionnels et les systèmes de partage de vélos urbains, comme le système BIXI, qui provient de Montréal, ainsi que dans les technologies d’automatisation.