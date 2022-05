Noberta Faustin, Caroline Côté et Alicia Kucharska partagent, entre autres, les qualités d’être dynamiques et engagées. Ces trois femmes sont finalistes pour le prix Étoiles montantes qui sera remis lors du gala annuel de l’AFFQ. Survol en trois portraits.

Caroline Rodgers Collaboration spéciale

Les mathématiques au quotidien

Engagée dans la communauté, Noberta Faustin utilise son amour des chiffres pour aider les autres. Dans ses temps libres, la directrice en chef, risque de marché, chez Investissement PSP, qui travaille en finance depuis près de 20 ans, offre bénévolement des séances de tutorat en mathématiques aux jeunes du primaire et du secondaire éprouvant des difficultés avec cette matière.

Les mathématiques sont abstraites. Ce que j’aime, c’est de les ramener à la vie quotidienne. Il y a des maths dans tout ce qu’on fait. Pour mieux comprendre, il faut les adapter à notre réalité, et la plupart du temps, ça fonctionne. Noberta Faustin, directrice en chef, risque de marché, chez Investissement PSP

Née en Haïti, Noberta Faustin grandit dans une famille qui tient une boutique et dès l’enfance, se sent déjà attirée par les affaires. Elle arrive à Montréal en 2004 après des études universitaires en France, en mathématiques et en génie.

Riche d’une longue expérience, elle aime aujourd’hui en faire profiter les autres. Comme gestionnaire, elle est motivée par l’encadrement et le développement de son équipe de neuf collaborateurs. Elle s’investit également dans l’avancement des femmes en finances et, comme mère, dans l’éducation de ses deux fils adolescents.

Défricher de nouveaux chemins

Derrière son image rangée de vice-présidente fonds, marchés privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Caroline Côté est une fonceuse.

« J’ose prendre des chemins inhabituels pour faire avancer les dossiers, dit-elle. Pour moi, c’est important d’être dans l’action et d’obtenir des résultats concrets. »

Employée de la CDPQ depuis 20 ans, à son poste actuel depuis un an, elle se décrit comme rassembleuse.

« Comme leader, j’aime rassembler les gens, établir un climat de confiance et de bienveillance, qui permet à tout le monde d’avoir du plaisir au travail. »

Exposée au milieu des affaires assez jeune par son entourage, cette native de la Côte-Nord aime les chiffres, mais aussi le côté humain des affaires.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Caroline Côté, vice-présidente fonds, marchés privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec

L’aspect relationnel et humain est très présent dans le milieu de l’investissement. Derrière chaque entrepreneur, il y a toujours une histoire et des passions. Caroline Côté, vice-présidente fonds, marchés privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Pour elle, les finances sont une façon de mieux comprendre le monde où nous vivons.

« Mon travail à la Caisse réunit deux passions : la finance, bien sûr, mais surtout, de travailler avec des collègues aux expertises variées. Ils me permettent de comprendre ce qui se passe sur les marchés internationaux, ce qui est essentiel pour prendre les meilleures décisions afin de poursuivre notre mission de créer des retombées positives pour le Québec. C’est très stimulant. »

Le virus boursier

Directrice principale investissements, fonds d’investissement VC/PE chez Investissement Québec depuis 2019, Alicia Kucharska n’était pas certaine d’être destinée à une carrière en finance, mais ses études à HEC Montréal ont changé la donne.

PHOTO FOURNIE PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC Alicia Kucharska, directrice principale investissements, fonds d’investissement VC/PE chez Investissement Québec

Je me rappelle encore la première fois où j’ai eu l’occasion de mettre les pieds dans la salle des marchés de HEC Montréal. J’ai été fascinée par tous ces équipements à la fine pointe de la technologie et ces écrans qui indiquaient le cours de la Bourse en temps réel. C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais faire carrière en finance. Alicia Kucharska, directrice principale investissements, fonds d’investissement VC/PE chez Investissement Québec

Se décrivant comme analytique et rationnelle, cette hyperactive a fait partie de nombreux conseils d’administration, dont deux ans comme présidente du Fonds pour les femmes entrepreneures FQ, un fonds de 19 millions qui vise à soutenir l’entrepreneuriat féminin en accordant des prêts.

Mais au-delà des chiffres, Alicia Kucharska est aussi artiste dans l’âme et globe-trotter. Mélomane, passionnée de jazz et de musique classique, elle joue du piano, de la clarinette et fait de la photo, principalement de la faune et de la flore. Curieuse de découvrir de nouvelles cultures, elle a visité 25 pays, dont le plus récent, l’île Maurice. Prochaine destination : l’Antarctique !