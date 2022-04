Alors que le nombre de pieds carrés d’espace de bureau offert ne cesse d’augmenter dans le Grand Montréal, on s’arrache les locaux industriels et les laboratoires. Survol.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Le premier trimestre de 2022 s’est terminé avec 16,1 % de taux d’inoccupation des bureaux à Montréal et dans ses villes de banlieue. À la période correspondante en 2020, ce taux était de 9,5 %, selon les statistiques compilées par la firme de services en immobilier commercial CBRE.

Les immeubles de classe A, les plus haut de gamme, s’en sortent mieux que ceux de classe B, qui offrent moins de services, d’après Jeremy Kenemy, vice-président chez CBRE, dont l’équipe travaille avec des entreprises qui ont besoin de louer des locaux.

« Les beaux espaces de qualité avec un service clés en main sont encore recherchés parce que les directions d’entreprise qui trouvent important de ramener leurs employés au bureau ont compris que, pour y arriver, elles doivent leur donner envie de revenir », explique-t-il.

On pense notamment à des immeubles qui ont des espaces pour stationner les vélos et des douches pour les employés qui, par exemple, veulent faire du jogging le midi.

Pour rester concurrentiels, on voit que des immeubles de classe B investissent pour se moderniser et répondre aux besoins des employés devenus plus exigeants depuis qu’ils ont l’option de travailler à la maison. Jeremy Kenemy, vice-président chez CBRE

Projets en cours

Il ne faut pas sous-estimer non plus tous les immeubles en construction qui ajouteront des pieds carrés à l’offre. Dans l’agglomération de Longueuil, qui comprend aussi les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, il y a notamment le Solar Uniquartier connecté à la station du Réseau express métropolitain (REM) Du Quartier. La première phase de 150 000 pi2 est louée à 90 %, alors que la deuxième, avec ses 250 000 pi2 de bureaux, est en construction.

Le projet Panama, lié à la station REM du même nom, aura pour sa part 500 000 pi2 de bureaux. Puis, le centre-ville de Longueuil, autour du métro, ajoutera sur le marché plus de 1 million de pieds carrés pour les bureaux.

« De vrais milieux de vie se développent autour de ces pôles de transport en commun avec des espaces résidentiels, des commerces de détail, des lieux de divertissement et des bureaux qui conviennent à plusieurs entreprises et institutions de Montréal qui veulent un pied-à-terre en banlieue pour éliminer le besoin de traverser les ponts », indique Julie Ethier, directrice générale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL).

Plusieurs entreprises constatent aussi qu’elles louent maintenant trop de pieds carrés pour leurs besoins et décident d’en sous-louer. CBRE évalue qu’il y a actuellement un peu plus de 2 millions de pieds carrés offerts en sous-location dans le Grand Montréal, ce qui représente un peu plus de 17 % de l’espace disponible, soit plus du double par rapport à 2020.

Plusieurs organisations tentent de sous-louer une partie de leurs pieds carrés à des plus petites entreprises avec lesquelles elles ont une synergie et pourront travailler en mode collaboration. Julie Ethier, directrice générale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil

On s’arrache les laboratoires et les espaces industriels

Si l’offre de bureaux est massive, les espaces pour installer des laboratoires de recherche et développement sont beaucoup plus difficiles à trouver. L’équipe de Jeremy Kenemy est très active dans le domaine et souligne que les espaces sont pratiquement tous occupés dans la Cité de la Biotech à Laval, le Technoparc Montréal, le Nexus 40-13, le Royalmount et le centre-ville de Montréal.

« Plusieurs propriétaires de locaux s’associent donc avec des firmes d’architectes et d’ingénieurs spécialisées dans la réalisation d’espaces de laboratoire clés en main pour fournir aux entreprises les nouveaux pieds carrés dont elles ont besoin », remarque Jeremy Kenemy.

Les locaux industriels sont aussi très recherchés. « Nous n’avons plus de terrains à vendre dans nos parcs industriels, mais certains ont des espaces à louer, surtout à Saint-Bruno et à Longueuil, affirme Julie Ethier. Certains propriétaires n’ont pas encore construit leurs bâtiments, alors il est possible de les adapter aux besoins précis des nouveaux locataires. »