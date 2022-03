Intelligence artificielle

Mission : dépoussiérer le plumitif

Le système de justice québécois n’a pas la réputation d’être très « techno ». Résumé des causes judiciaires, le plumitif peut être consulté autant par des avocats, par des assureurs que par le grand public. Or, cet outil a le défaut de ne pas toujours être intelligible et même d’être la cause d’erreurs d’interprétation. Et si l’intelligence artificielle pouvait améliorer la situation ?