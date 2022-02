La formation est un facteur critique dans l’adoption de l’intelligence artificielle en entreprise. À l’ère de la pénurie de main-d’œuvre, bien des organisations misent sur la formation du personnel en place plutôt que sur le recrutement. Scale IA leur donne un coup de pouce en offrant des programmes de financement pour soutenir la formation continue.

Caroline Rodgers Collaboration spéciale

Il ne s’agit pas ici de former seulement des ingénieurs et d’autres spécialistes en intelligence artificielle, mais aussi les utilisateurs de ces nouveaux outils.

« Quand on fait un projet d’intelligence artificielle, bon nombre de choses doivent changer dans l’organisation, et les formations offertes reflètent différents besoins », note Julien Billot, PDG de Scale IA.

Les formations offertes touchent aussi bien à la sensibilisation et à la gestion du changement qu’aux compétences, car l’intégration de l’IA risque d’entraîner des virages importants.

« Les gestionnaires ont besoin d’être formés pour comprendre ce qu’on peut faire avec l’IA, car pour faire un bon projet, il faut partir des besoins d’affaires », ajoute-t-il.

Connect & GO

C’est d’ailleurs un besoin d’affaires précis qui a poussé Connect & GO à former une douzaine de ses employés en IA. L’entreprise offre une plateforme de gestion intégrée de billetterie et de contrôle d’accès aux parcs, attractions touristiques et centres d’attractions familiaux, comme les zoos et les musées, en offrant des solutions technologiques.

Nous allons vers un modèle où il n’est plus suffisant, pour un opérateur, de vendre des billets et de connaître le nombre de visiteurs. On veut bonifier notre offre de services en allant vers un modèle plus intelligent, doté de fonctionnalités qui permettront de prédire l’achalandage et d’établir de la tarification dynamique en fonction de différentes données recueillies. Marc-André Dubé, directeur produit chez Connect & GO

Ce principe existe déjà en hôtellerie et dans le transport aérien, mais dans le secteur des parcs et attractions, il constitue une innovation.

Une douzaine d’employés de Connect & GO ont donc suivi une formation de huit heures pour mieux comprendre en quoi l’intelligence artificielle pourrait être utile à l’entreprise. Par la suite, six d’entre eux ont suivi une formation plus poussée, appelée à se poursuivre.

L’innovation avant tout

Qu’il s’agisse d’agriculture, d’énergie, de transport ou de commerce de détail, des entreprises de tailles variées et de tous les horizons peuvent avoir recours à l’IA. La première condition, c’est d’être une entreprise innovante, croit Julien Billot.

Scale IA finance deux types de formations : les formations publiques données dans les universités ou les collèges, qui sont remboursées à 50 %, et des formations privées sur mesure offertes par un organisme au choix de l’entreprise. Les dossiers sont alors analysés au cas par cas et ces formations privées peuvent être remboursées, en théorie, jusqu’à 85 %, bien que la moyenne tourne plutôt autour de 50 %.

« Au Québec, plus de 200 formations publiques sont déjà offertes, dit Julien Billot. Nous ne faisons pas de recommandations. On analyse les dossiers en fonction de la qualité du projet et de la qualité des formateurs, et les formations varient d’une demi-journée à plusieurs semaines, selon la complexité. On a des gens qui ont besoin d’une formation de sensibilisation à l’IA, et d’autres qui ont besoin d’acquérir des compétences très techniques. »