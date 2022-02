Laval

PME : une boîte qui va bien au-delà des fleurs

En transformant et en élargissant l’offre de services de l’entreprise familiale À la boîte à fleurs, les sœurs Stéphanie et Marie-Ève Joly, qui ont pris la relève, l’ont propulsée : les ventes en ligne ont plus que triplé en un an et le chiffre d’affaires a augmenté de 30 %.