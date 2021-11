Portfolio

Mines

Minéraux stratégiques : Que trouve-t-on dans le ventre du Québec ?

Partout sur la planète, c’est la course aux minéraux stratégiques ou d’avenir. Or, le sous-sol québécois regorge de telles ressources, notamment du graphite, du lithium et même des terres rares. Mais il reste encore plusieurs étapes (et quelques années…) avant que ces ressources se retrouvent dans les batteries et les autres appareils de stockage d’énergie. Survol.