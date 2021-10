Un métal léger, résistant, dont la production laisse une faible empreinte carbone, et qui est pratiquement recyclable à l’infini. Pas surprenant que l’aluminium soit utilisé dans plusieurs secteurs d’activité, des larges panneaux pour la construction jusqu’aux petits produits d’emballage comme les canettes. Voici à quoi sert surtout l’aluminium produit au Québec.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

La construction et le bâtiment

La demande de produits en aluminium dans l’industrie de la construction représente 26 % du tonnage total de l’aluminium produit, selon AluQuébec. Les applications sont très nombreuses. On n’a qu’à penser aux portes et fenêtres, aux clôtures, au mobilier de bureau, aux vestibules d’entrée, ainsi qu’aux panneaux et aux feuilles d’aluminium pour envelopper les bâtiments. Si l’on utilise autant l’aluminium dans la construction, c’est à cause de sa résistance à la corrosion qui réduit les coûts de maintien, mais aussi pour faire face aux enjeux environnementaux. Et ces utilisations ne diminueront pas de sitôt, car une étude réalisée pour le compte d’AluQuébec en 2016 par PwC prévoyait une croissance soutenue de l’ordre de 3 % par année dans le secteur du bâtiment et de la construction en Amérique du Nord d’ici 2025.

Le transport

Le secteur du transport utilise aussi 26 % des produits issus de l’aluminium, et ce, tant pour le transport routier, ferroviaire et maritime que pour l’aéronautique. À l’instar du secteur de la construction, l’étude de PwC prévoit également une croissance soutenue de 3 % pour le secteur du transport. Ce que permet l’aluminium dans à peu près tous les segments du secteur du transport, c’est principalement l’allègement, avec tous les avantages au chapitre des coûts que cela comporte. De plus en plus, l’aluminium est appelé à remplacer l’acier dans la construction des véhicules de tout genre.

Les infrastructures

Que ce soit pour les ponts, les passerelles, les infrastructures routières, électriques et de télécommunication, ainsi que les infrastructures d’atterrissage dans les aéroports, on retrouve de l’aluminium partout. Il est de plus en plus utilisé, selon AluQuébec, parce que l’aluminium offre de nombreux avantages, dont entre autres une économie de coûts pour la durée de vie de l’infrastructure, une préfabrication en usine, une facilité d’installation, sa légèreté, ainsi que sa capacité à résister aux sollicitations. L’aluminium se retrouve dans la surface des ponts, dans les garde-fous, les gouttières, les luminaires et les panneaux routiers.

L’emballage

L’aluminium est reconnu comme un matériau de choix en ce qui concerne l’emballage alimentaire, car il peut être utilisé à différentes températures. Par conséquent, il peut servir pour les aliments surgelés, grillés ou cuits. Le papier d’aluminium est aussi très utilisé pour conserver au frais les aliments. Les canettes contenant les boissons sont entre autres très prisées, car elles se manipulent facilement compte tenu de leur poids, mais aussi parce qu’elles se recyclent facilement. De plus, les canettes ont un cycle de recyclage rapide, on parle de 60 jours, et la réutilisation procure aux individus le sentiment de contribuer à la préservation de l’environnement.