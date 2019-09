Véritable carrefour entre Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, le Centre-du-Québec permet aux gens d’affaires de se retrouver sans trop de déplacements. Toutefois, les établissements ne s’assoient pas sur cette position stratégique et certains investissent pour attirer les événements d’affaires.

Etienne Plamondon Emond

Collaboration spéciale

Se réunir au jardin

Si le frère Marie-Victorin souhaitait faire découvrir au grand public la flore, le parc baptisé en son honneur, dans sa ville natale de Kingsey Falls, marche dans ses pas en rapprochant les événements d’affaires de la nature. Le parc Marie-Victorin a fait construire sur mesure un grand chapiteau blanc, qu’il dresse depuis deux ans de la mi-mai à la fin octobre. Son toit s’étale au-dessus d’une dalle de béton de près de 8073 pi2 pouvant abriter plus de 500 personnes assises. Et sa fenestration en met plein la vue ! La grande baie vitrée donne sur les plantes, fleurs et aménagements horticoles du jardin. Et pourquoi ne pas sortir visiter les mosaïcultures du lieu durant une pause ?

Vitraux colorés sur fond blanc

PHOTO FOURNIE PAR LE COLLÈGE SAINT-BERNARD La chapelle du collège Saint-Bernard, désormais équipée d’écrans et d’un piano, a été peinte en blanc pour mettre en relief ses vitraux.

Après avoir eu droit à une cure de jouvence, l’ancienne chapelle du collège Saint-Bernard, à Drummondville, s’est ouverte aux événements d’affaires. L’établissement scolaire a investi 200 000 $ dans sa rénovation, qui s’est achevée en juin 2018. Les murs ont notamment été peints d’un blanc immaculé pour faire ressortir les couleurs éclatantes des vitraux d’origine. Si elle demeure une bibliothèque pour les élèves, cette salle multifonctionnelle de 150 places, équipée d’écrans et d’un piano, peut accueillir divers rassemblements et réunions. Le service de cafétéria présent au collège peut hausser d’un cran la qualité de son menu pour les occasions.

Plus de lumière au Godefroy

PHOTO FOURNIE PAR L’AUBERGE GODEFROY L’Auberge Godefroy, à Bécancour, a finalisé en 2018 la rénovation de l’ensemble de ses salles de réunion.

L’Auberge Godefroy, à Bécancour, a finalisé en 2018 la rénovation de l’ensemble de ses salles de réunion, toutes équipées d’écrans ou de projecteurs selon leur taille. En plus de les remettre au goût du jour, on a pris soin de changer les rideaux devant les fenêtres afin de laisser entrer davantage de lumière et de mieux éclairer ces espaces pour les rendre plus conviviaux lors de longs événements. Après avoir travaillé dur, il est possible de bien manger : l’établissement table toujours sur des repas préparés à partir d’aliments du terroir provenant des fermiers situés à proximité. De plus, l’espace Aqua-Détente demeure ouvert à longueur d’année avec ses piscines, bains à remous et spas.