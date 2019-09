Terrasse avec bar à gin, jardins et ruches sur le toit, salle de réunion aux accents de safari et spa au bord du fleuve. Organisateurs d’événements ou congressistes, voici quelques-uns des trésors de la Montérégie.

Nouveaux investissements au Mortagne

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL MORTAGNE L’établissement quatre étoiles est doté d’un centre des congrès de 22 salles totalisant 23 000 pi2.

Après être passé, en 2018, de 120 à 190 chambres, l’hôtel Mortagne de Boucherville poursuit ses investissements. L’établissement quatre étoiles, doté d’un centre des congrès de 22 salles totalisant 23 000 pi2, vient tout juste d’inaugurer une immense terrasse à ciel ouvert. Décor européen, mur végétal, cuisine extérieure, cours d’eau ; ce nouvel ajout peut accueillir 200 personnes et s’avère une oasis à moins de 15 minutes en voiture de Montréal. Le restaurant de l’endroit, Le Sens, a été réaménagé par des architectes montréalais. Un nouveau bar à gin accueillera ses premiers clients dès novembre 2019.

Refuge gourmand à Beloeil

PHOTO FOURNIE PAR HÔTEL RIVE-GAUCHE REFUGE GOURMAND L’hôtel Rive gauche – Refuge gourmand offre à la clientèle d’affaires, et bientôt au grand public, des ateliers culinaires et de sommellerie de grande qualité.

Stratégiquement situé sur le bord de la rivière Richelieu et de l’autoroute 20 à Beloeil, l’hôtel Rive gauche – Refuge gourmand se démarque du lot. Grâce à ses deux salles dites « d’analyse sensorielle », il offre à la clientèle d’affaires – et bientôt au grand public – des ateliers culinaires et de sommellerie de grande qualité. L’établissement a résolument pris un virage gourmand et sensoriel. Ruche et jardins sur les toits. Une cabane à sucre, située à 15 minutes en voiture, fait désormais partie du complexe. Cet hôtel quatre étoiles offre 54 chambres et peut accueillir jusqu’à 250 convives dans l’une de ses 8 salles.

Le zoo accueille les congressistes

PHOTO FOURNIE PAR LE ZOO DE GRANBY Le Zoo de Granby poursuit son ambitieux projet d’investissement de 51 millions. Dans la foulée, un nouveau pavillon pour la clientèle d’affaires est actuellement en construction.

Le Zoo de Granby poursuit son ambitieux projet d’investissement de 51 millions. Dans la foulée, un nouveau pavillon de 3,9 millions pour la clientèle d’affaires et événementielle est actuellement en construction. Aménagé dans le stationnement principal et adossé au nouvel habitat des félins africains et au parc aquatique, le nouveau pavillon comptera deux grandes salles pouvant accueillir respectivement 500 et 300 convives, ainsi qu’une terrasse sur le toit. L’ouverture est prévue pour la mi-novembre 2019. Les forfaits d’affaires sont en forte hausse au Zoo de Granby qui reçoit, en toutes saisons, et toutes clientèles confondues, près de 800 000 visiteurs annuellement.

Oasis dans les îles de Sorel

IMAGE FOURNIE PAR L’HÔTEL DE LA RIVE L’Hôtel de la Rive – Centre de congrès, steak house et bar termine l’aménagement d’un spa nordique à même ses installations à Sorel-Tracy.

L’Hôtel de la Rive – Centre de congrès, steak house et bar termine l’aménagement d’un spa nordique de 7000 pi2 à même ses installations à Sorel-Tracy. Situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent, le complexe hôtelier de 100 chambres souhaitait mettre en place une activité quatre saisons afin d’attirer touristes et gens d’affaires toute l’année. L’Hôtel de la Rive dispose de 10 000 pi2 d’espace de travail. Il vise cependant les groupes de 100 personnes et moins. Il est situé à 2 km du traversier qui mène à Saint-Ignace-de-Loyola, dans la région de Lanaudière. Facile d’accès par l’autoroute 30. À environ une heure de Montréal.