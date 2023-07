Canada

La FCEI demande aux gouvernements de retirer les obstacles au commerce intérieur

(Toronto) Une vaste majorité des petites et moyennes entreprises canadiennes (PME) estime que les gouvernements du pays devraient éliminer les barrières commerciales interprovinciales sur les biens comme l’alcool et la viande, les services et la main-d’œuvre, a indiqué lundi la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).