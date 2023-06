Stéphanie Rochon et Laurie Gauthier, cofondatrices de Belov, entreprise qui commercialise de la nourriture pour bébés

Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’entreprise

Belov est née en même temps que Flavie, la fille de Stéphanie Rochon, cofondatrice de l’entreprise. C’est à l’occasion de nombreuses conversations téléphoniques – pandémie oblige – avec sa meilleure amie, Laurie Gauthier, que cette dernière s’est mise à lui faire part de sa déception devant l’offre de produits alimentaires pour bébés en magasin.

« Je trouvais que c’était resté figé dans le temps », raconte Stéphanie Rochon, ajoutant dans la foulée que nombre de produits actuellement en vente sont les mêmes que sa propre grand-mère achetait il y a quelques décennies.

« Souvent, il y a des agents de remplissage. Il y a de l’ajout d’eau. C’est très peu nutritif, énumère-t-elle en décrivant les produits offerts au détail. Il y a même des ajouts de sucre. Le bébé n’a même pas encore 1 an. Pour moi, ça n’avait pas de sens de voir ça sur les tablettes. »

À partir de ce constat, les deux amies, qui souhaitaient toutes deux relever un nouveau défi professionnel, ont décidé de sauter dans le vide, ensemble. Alors que Stéphanie Rochon vient du milieu de la restauration, Laurie Gauthier est issue de monde de la finance.

En fondant Belov, « Steph » et « Lau » – c’est ainsi qu’elles se sont interpellées tout au long de l’entrevue – se sont fixé un objectif bien précis : élever les standards dans la catégorie pour bébé en mettant sur le marché des repas sains et des céréales de flocons d’avoine d’ici.

Le produit

Ainsi, depuis octobre 2022, les produits signés Belov se retrouvent sur les tablettes et dans les congélateurs de supermarchés Metro, IGA et Pasquier. Au menu : des repas surgelés de saumon, poulet, bœuf, lentilles et pois chiches. Il ne s’agit pas de purées, mais bien de mets dont les ingrédients sont texturés, donc en petits morceaux conçus pour les enfants de 9 mois à 2 ans.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les produits signés Belov se retrouvent sur les tablettes et dans les congélateurs de supermarchés Metro, IGA et Pasquier.

La commercialisation de ces produits, préparés dans deux usines par des sous-traitants, ne s’est pas faite en un jour. L’élaboration des recettes a nécessité une phase de « bébés goûteurs » accompagnés de leurs mamans afin d’évaluer les plats. Le duo a également consulté des spécialistes en pédiatrie, des nutritionnistes, des ergothérapeutes...

Belov, ce sont les premiers repas texturés pour bébés sans sel, sans sucre ajouté, sans agent de conservation, sans agent de remplissage. Laurie Gauthier, cofondatrice de Belov

L’innovation, selon les deux jeunes femmes, réside dans la qualité du produit et dans la provenance des ingrédients. « Il s’agit d’un prêt-à-manger de qualité à offrir sans culpabilité. »

Et les flocons d’avoine – vendus en sacs dans des pharmacies Jean Coutu, Familiprix et Brunet – proviennent de Saint-Félicien, précise fièrement son acolyte. On y a également ajouté de vrais fruits. Ces céréales peuvent aussi être utilisées pour cuisiner des crêpes ou des muffins.

L’avenir

Aujourd’hui, la petite Flavie a 3 ans et Laurie Gauthier est devenue maman à son tour. Les fondatrices de Belov, dont les bureaux sont situés à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, ont déjà l’intention de lancer de nouvelles gammes de produits, l’une à l’automne et l’autre au printemps 2024.

Bien qu’elles ne comptent actuellement que sur une équipe formée de deux employés – elles-mêmes –, les deux amies songent déjà à conquérir le ventre des bébés du Canada en entier. « On veut rafraîchir l’entièreté de la catégorie pour bébé pour élever les standards », affirme Laurie Gauthier. Rien de moins.