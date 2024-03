« Dans nos anciens bureaux, on avait deux bureaux face à face, Ricardo et moi, raconte Brigitte Coutu. Les filles arrivaient de l’école et elles allaient jouer. Béatrice s’assoyait dans mon siège et disait : “Un jour, c’est ici que je vais travailler”. »

Le couple d’entrepreneurs a trois filles, Jeanne, Clémence et Béatrice.

« Quand les filles étaient jeunes, on parlait tout le temps de business à table, confie aussi Brigitte Coutu. Surtout qu’on est dans l’alimentation. C’était naturel. »

Les frontières entre le travail et la famille ont toujours été très floues dans la maison. Maintenant que Béatrice Larrivée travaille avec sa mère, elles sont pratiquement inexistantes, entre elles. Les deux femmes font des bilans le soir, après la journée de travail, échangent leurs points de vue sur les enjeux du bureau.

« Moi, j’apprends énormément de ces moments-là, dit Béatrice Larrivée. J’apprends sur l’entreprise, mais sur sa vision à elle. J’aime vraiment ces moments et je l’appellerais quatre fois par soir. »

Lorsque sa fille a officiellement intégré l’entreprise, après avoir terminé ses études, Brigitte Coutu a voulu bien encadrer son arrivée.

« Il fallait la positionner et bien la positionner, dit-elle. Ça n’est pas parce que c’est la “fille de” qu’elle va être privilégiée. Elle doit faire ses preuves et elle doit travailler fort. Mais Béatrice, c’est une travaillante. Je n’étais pas inquiète. »

Béatrice Larrivée a notamment travaillé un été dans les bureaux de Ricardo Média à Toronto, aux ventes publicitaires, alors qu’elle étudiait toujours. Puis, dans le développement des produits alimentaires. Elle siège aux conseils d’administration de la Fondation Olo et de la Tablée des chefs.

Et maintenant, elle laisse l’entreprise quelques années pour aller parfaire son apprentissage chez Sobeys. Avec une petite tristesse de partir, quand même.

« On a eu un pincement au cœur toutes les deux, dit-elle en regardant sa mère. Et avec mon père, aussi, parce que c’est chez nous. Mais ça me sort de ma zone de confort, et c’est ce que je voulais, apprendre de nouvelles choses. »

Un des objectifs de ce passage chez Sobeys est de comprendre le marché canadien et d’établir des liens avec celui-ci. Car un de ses rêves est de réussir à étendre la distribution et la notoriété de la marque Ricardo à l’ensemble du marché canadien.

« Si un jour on réussit à être aussi hot au Canada anglais qu’on l’est au Québec, dit Béatrice Larrivée, je pense que ça sera mission accomplie. »

Brigitte Coutu, à propos du bien-être des entrepreneurs

En étant un couple dans une entreprise, quand il y en a un qui va moins bien, l’autre le stimule. C’est ce que j’aimerais faire avec Béatrice aussi. Quand c’est plus difficile et que je suis là, elle peut se reposer sur moi. Il faut bien s’entourer. Autant dans l’entreprise, mais aussi ailleurs. Moi, j’ai eu de l’aide. Le poids de la famille et la charge mentale, je l’avais, mais mes parents m’ont beaucoup aidée. Et il ne faut pas attendre d’avoir des problèmes pour consulter. Je parle d’aide psychologique pour aller parler, aller évacuer. Je consulte parce que je veux être une meilleure personne et parce que je veux savoir mieux communiquer. C’est parfois très clair dans nos têtes, les entrepreneurs, mais il faut savoir communiquer à nos équipes. […] Et il y a des bouts où c’est difficile. Brigitte Coutu

Béatrice Larrivée, à propos de l’inflation alimentaire

Pour nous, c’est un gros défi. Les gens n’achètent plus des gâteaux et du prêt-à-manger chaque semaine. On fait un effort pour aller vers des catégories de produits abordables. On veut être là pour tous les consommateurs. Ceux qui ont le temps de cuisiner vont prendre la recette sur le site et aller acheter les ingrédients, ceux qui ont moins le temps achètent le mélange à gâteau et ceux qui n’ont pas le temps du tout achètent le gâteau tout fait à l’épicerie. Béatrice Larrivée