Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le projet

« T’engages-tu ? »

À l’ère de la diversité et de l’inclusion, quelle est la place des personnes autistes dans le monde du travail ? La série de nouveaux balados T’engages-tu ? répond à cette question et bien d’autres. Comment un employeur devrait-il s’y prendre pour les intégrer, par exemple. Quelle préparation est-il préférable de faire avant l’entrée dans le poste ? L’animatrice des balados, Guylaine Guay, vit avec deux personnes autistes. Dans l’un des 12 épisodes de 30 minutes, son fils, qui a récemment fait l’expérience du monde du travail, partage son parcours et ses réflexions. L’idée de la série, lancée par Intégration-Travail Laurentides, est d’avoir une discussion franche sur ce sujet tabou et de nommer les non-dits qui peuvent faire obstacle à l’intégration dans le monde du travail. Les différents invités, professionnels de la santé, personnes autistes et parents partagent leurs expériences avec chaleur, humour et émotion.

Source : Intégration-Travail Laurentides (ITL)

L’évènement

Croire en elles

La Fondation Lise Watier profite de la Journée internationale des femmes pour lancer la deuxième édition de sa campagne Croire en elles. Une vingtaine de femmes issues des milieux d’affaires québécois et torontois se sont engagées à mobiliser leurs réseaux et le public pour récolter la somme de 100 000 $. Ces femmes, pour la plupart, ont elles-mêmes bénéficié d’une forme de soutien à un moment ou à un autre de leur carrière. Elles veulent redonner au suivant. Les fonds serviront à offrir à plus de femmes le programme s’Entreprendre, qui leur fournit des moyens concrets pour développer leurs compétences avec de la formation, de l’accompagnement individualisé et du soutien financier. Au Canada, une femme sur dix vit sous le seuil de la pauvreté et 39 % gagnent moins de 20 000 $ par année. Selon la Fondation, le programme s’Entreprendre a accompagné plus de 700 femmes vers l’indépendance financière durable depuis 2017.

Source : Fondation Lise Watier

La tendance

Les processus d’embauche extrême en TI

L’époque où les ingénieurs de la Silicon Valley décrochaient facilement des emplois avec des salaires de départ à six chiffres est révolue, rapporte le magazine de technologie Wired, qui indique que 260 000 travailleurs en technologies ont été licenciés en 2023 et 41 000 depuis le début de l’année. Les processus d’embauche tombent maintenant dans l’autre extrême alors qu’on demande aux candidats, souvent des ingénieurs, de travailler gratuitement plusieurs jours pour tester leurs compétences. Lors d’un entretien pour un poste d’ingénieur chez Netflix, un recruteur a demandé à un candidat de soumettre une évaluation de projet de trois pages dans les 48 heures avant la première série d’entretiens, a constaté Wired en examinant des courriels. Chez Snap, le processus d’entretien prenait six heures. Une candidate pour un poste dans une autre entreprise raconte qu’on lui a demandé de créer une application de bureau à partir de zéro tandis qu’un ingénieur devenu administrateur chez Dropbox explique qu’il s’est senti obligé de collecter plus de 100 pages de matériel de codage et de questions potentielles avant son entretien d’embauche.

Source : Wired

L’étude

ChatGPT surpasse les patrons pour les conseils de carrière

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Près de la moitié des jeunes professionnels (47 %) affirment qu’ils reçoivent de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leur gestionnaire.

Si vous n’avez pas le temps de faire de la rétroaction à vos employés, vous n’êtes pas le seul, car 54 % des employés se sentent abandonnés dans leur organisation en matière de développement de carrière, selon une récente enquête de la plateforme de développement de carrière Intoo. Or, quand les patrons n’ont pas le temps pour ce genre de chose, les employés de la génération Z vont chercher du soutien ailleurs… et pas auprès de leurs parents ! Près de la moitié des jeunes professionnels (47 %) affirment qu’ils reçoivent de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leur gestionnaire. Toujours lors du même sondage, et vous ne serez pas surpris de lire ce résultat, car dans notre culture cela semble aller de soi : 63 % des salariés, toutes générations confondues, soutiennent que leur employeur se soucie plus de leur productivité que de leur évolution de carrière. Beaucoup de travailleurs de la génération Z (62 %) disent qu’ils aimeraient parler davantage de leur carrière avec leur gestionnaire, mais qu’il est toujours trop occupé.

Source : EBN

Le conseil

Soyez conscient qu’un patron plus âgé peut nuire à la productivité d’un jeune

La productivité peut diminuer à mesure que l’écart d’âge entre un patron plus âgé et un travailleur augmente, révèle un rapport de la London School of Economics and Political Science. La génération Z et les travailleurs de la génération Y, en particulier, voient leur productivité baisser en partie à cause des frictions avec les gestionnaires plus âgés. Même si avoir cinq générations sur le lieu de travail peut être un atout, des malentendus et des tensions peuvent faire dérailler le travail. Or, les entreprises peuvent prendre certaines mesures pour faire de la différence d’âge un avantage et non un frein, selon les chercheurs. Il est important que les dirigeants restent sensibles aux questions de diversité générationnelle et qu’ils développent des compétences pour superviser et inclure des personnes de différentes générations. Les jeunes employés ont souvent de nouvelles idées et peuvent remettre en question des hypothèses dépassées. De leur côté, les travailleurs plus âgés sont souvent les plus doués pour le soutien et le travail en équipe, et apportent des décennies d’expérience.

Source : Business Insider