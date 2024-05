Les turbulences pandémiques ayant temporairement fragilisé les finances d’Aéroports de Montréal (ADM) n’ont pas empêché ses dirigeants de se partager une prime à long terme de 1,2 million l’an dernier. Le travail des dernières années facilitera la vie des voyageurs, rétorque le gestionnaire de Montréal-Trudeau et de Mirabel.

En tenant compte de cette somme, les « bonis totaux » versés à ces neuf hauts dirigeants de l’organisme sans but lucratif ainsi qu’aux employés à temps plein ont totalisé 5,3 millions en 2023, en hausse de 51 % par rapport à 2022.

ADM a généré un excédent d’environ 250 millions l’an dernier.

Ces informations figurent dans le plus récent rapport annuel de l’organisation, dévoilé jeudi, à l’occasion de son assemblée publique annuelle. Ces objectifs « prédéfinis » ne sont pas énumérés dans le document d’environ 160 pages, mais le conseil d’administration a néanmoins jugé qu’ils avaient été atteints.

« Nous avons réalisé [une série] de travaux, entre autres, en 2022, pour améliorer la capacité de traitement (30 %) de la salle à bagages », a expliqué le vice-président aux affaires publiques d’ADM, Martin Massé, en entrevue en marge de l’évènement, au côté du président-directeur général, Yves Beauchamp. « Il y a aussi eu la réfection de la piste qui a été unique avec la création d’une usine sur place où l’on recyclait le béton pour réduire le camionnage. »

Il s’agit, selon M. Massé, du type d’élément analysé par le C.A. En poste depuis le 5 septembre dernier, M. Beauchamp n’était pas concerné par le versement de cette prime à long terme.

« C’est difficile de savoir pourquoi ils ont eu droit à des primes », estime Jacques Roy, professeur de gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal et auteur d’un livre sur les aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel. « Oui, il y a eu des travaux dans la salle à bagages, mais est-ce que cela vaut une récompense ? Est-ce que cela va au-delà de ce à quoi on s’attendait ? C’est la question. »

Moins congestionné ?

Les derniers étés se sont avérés chaotiques pour les voyageurs. Après des annulations de vols, des retards et des bagages égarés, la congestion routière s’est également accentuée dans les environs de Montréal-Trudeau, ce qui a provoqué d’importants problèmes d’accès.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp

Au cours de l’entrevue, M. Beauchamp s’est montré plus optimiste en vue de la saison estivale. Montréal-Trudeau offre un accès gratuit à tous ses stationnements, et ce, pour une durée maximale de 40 minutes. Près du quart des voitures qui circulent sur le débarcadère principal sont occupées par des gens qui tournent en rond jusqu’à l’arrivée d’un voyageur.

Le nouveau stationnement étagé P4 accueille maintenant un débarcadère express. Un deuxième est aménagé près de la Côte-de-Liesse. Les deux structures sont desservies par des navettes, avec des temps de parcours d’environ 5 minutes jusqu’au débarcadère principal.

« Il faut réaliser l’ampleur de tout ce qui a été fait, affirme M. Beauchamp. Oui, il va y avoir une amélioration. C’est clair. Ces mesures-là vont être en place pour les quatre prochaines années. »

Marge de manœuvre

Cette période coïncidera avec l’ambitieux plan de 4 milliards dévoilé en avril dernier par le dirigeant d’ADM et qui se traduira par l’ajout de stationnements, de nouvelles portes d’embarquement, et une capacité du débarcadère triplée. Ces chantiers seront financés en majorité par l’exploitant de Montréal-Trudeau, dont la dette nette était de 2,2 milliards en date du 31 décembre dernier.

Yves Beauchamp a déjà livré un plaidoyer en faveur d’assouplissements au mode de gouvernance des aéroports pour faire une place aux investissements privés, notamment ceux des gestionnaires de régimes de retraite comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Il aimerait aussi voir le gouvernement Trudeau prolonger le bail d’ADM d’au moins 50 ans.

« On a rencontré à plusieurs occasions le ministre [fédéral] des Transports [Pablo Rodriguez] et on a toujours dit : il y a des mesures qui ne coûtent rien, affirme M. Beauchamp. Ce sont les régimes de retraite et prolonger le bail. Je pense que le message va passer. »

Le bail actuel de Montréal-Trudeau se termine en 2072. ADM doit remettre les installations aux instances fédérales libres de dettes et en bon état. M. Beauchamp affirme que dès que la fenêtre « de 50 ans » avant l’échéance se « rétrécit », la dynamique des emprunts change considérablement. Il faut s’assurer de planifier pour qu’il n’y ait plus de dettes, a dit le président d’ADM.

Avec la collaboration d’Henri Ouellette-Vézina, La Presse

