Dirigeants de la finance Acteurs de grands changements

Alors que des voix anti-ESG s’élèvent aux États-Unis, les entreprises d’ici adoptent de plus en plus des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance, transformant au passage le travail des chefs de la direction financière, désormais chargés de mesurer le risque climatique ou l’inclusion, en plus de la rentabilité.