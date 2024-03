Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils de France Dufresne, leader canadienne Expérience employé et Fusions et acquisitions chez Willis Towers Watson (WTW).

Je suis âgé de 75 ans et je suis toujours à l’emploi. J’ai cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ) pendant toute ma carrière. Puis-je arrêter de verser des cotisations ? J’aimerais utiliser cet argent autrement, pour un voyage par exemple. – Normand

Travailler au-delà de 65 ans est un phénomène de plus en plus répandu de nos jours. C’est pourquoi la planification de la retraite est un sujet qui nous concerne tous, peu importe notre âge ! En début de carrière, la retraite peut sembler lointaine, mais le temps passe rapidement. Il n’est donc jamais trop tôt ou trop tard pour se questionner, se renseigner et optimiser son revenu de retraite.

Avec les récents changements apportés au Régime de rentes du Québec, votre question est d’actualité. Même si ce sujet a été abordé par plusieurs récemment, voyons ce que cela signifie pour vous. J’aimerais également profiter de l’occasion pour offrir quelques pistes de solution aux employeurs qui voudraient en faire davantage pour aider leurs employés à bien se préparer à la retraite.

Le RRQ en bref

Le RRQ est un régime d’assurance public obligatoire qui offre une protection financière de base lors de la retraite, du décès ou en cas d’invalidité. Tous les travailleurs âgés de 18 ans et plus et gagnant plus de 3500 $ par année ainsi que leurs employeurs y cotisent. À la retraite, le régime procure un revenu de remplacement garanti à vie sous forme de rente. Cette rente est calculée selon une formule qui tient compte de la moyenne des revenus de travail gagnés durant la période de cotisation.

J’invite les lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le RRQ à consulter le site web de Retraite Québec1 de même que les excellents articles récemment publiés sur le sujet : « Trois changements au RRQ à connaître »2 et « Des réponses à vos questions sur le RRQ »3.

Ce qu’il faut retenir

Depuis cette année, les travailleurs de 65 ans et plus qui reçoivent déjà leur rente peuvent arrêter de cotiser au RRQ. Cela leur permet d’avoir un salaire net plus élevé et de choisir comment utiliser le surplus d’argent, que ce soit pour l’épargner ou pour réaliser des projets personnels. Cependant, ceux qui choisissent de ne plus cotiser renoncent au supplément à la rente de retraite4.

Aussi depuis cette année, les cotisations au RRQ s’arrêtent automatiquement le 1er janvier de l’année qui suit votre 72e anniversaire. Ainsi, dans votre cas, Normand, comme vous avez plus de 72 ans, vos cotisations devraient déjà avoir cessé depuis le 1er janvier 2024. Également, si ce n’est pas déjà fait, vous devriez faire votre demande de rente dès que possible puisque vous avez atteint votre montant maximal de rente ; il n’est donc plus utile d’attendre.

Pour des conseils plus précis sur votre situation personnelle et la marche à suivre pour faire votre demande de rente, vous pouvez contacter votre planificateur financier ou votre institution financière ; ils sauront vous guider vers les ressources appropriées.

Les modifications au RRQ sont aussi positives pour les employeurs !

Le RRQ a aussi été modifié pour éviter que les revenus potentiellement plus faibles obtenus après 65 ans réduisent la moyenne des revenus de travail utilisée pour calculer la rente de retraite.

Cette mesure est bénéfique pour les employés qui souhaitent réduire leurs heures de travail ou changer d’emploi pour un poste moins exigeant après 65 ans, tout en reportant la date de début de versement de leur rente du RRQ.

Comme employeur, cette mesure est particulièrement utile en contexte de pénurie de main-d’œuvre et de vieillissement de la population. Elle vous permet de conserver vos ressources les plus expérimentées, que ce soit à temps partiel ou sur une base contractuelle.

Aidez vos employés, comme Normand, à préparer leur retraite

Il est de plus en plus attendu des employeurs qu’ils soutiennent leurs employés dans leur épargne et leur planification pour la retraite. Les organisations de toute taille, petite ou grande, qui aspirent à être reconnues comme employeurs de choix peuvent prendre des mesures pour contribuer au bien-être de leurs employés. Voici quelques idées :

Encourager l’épargne-retraite : Comme employeur, vous pouvez mettre en place une panoplie de programmes collectifs d’épargne-retraite (régimes de retraite à cotisations déterminées ou simplifiés, REER/CELI, RVER, etc.). Ces programmes offrent plusieurs leviers qui peuvent encourager les employés à épargner davantage, comme les cotisations de contrepartie, l’adhésion et les augmentations automatiques.

Fournir des informations et des ressources : Vous pouvez organiser des séminaires ou des sessions d’information sur la planification de la retraite, les différentes options de placement, les avantages fiscaux, etc. Vous pouvez également fournir des ressources telles que des brochures ou des outils de modélisation en ligne pour aider les employés à prendre des décisions éclairées.

Faciliter la transition vers la retraite : Explorez la possibilité d’offrir des programmes de transition vers la retraite pour aider vos employés à se préparer émotionnellement et financièrement à cette étape de leur vie. Cela peut inclure des conseils sur la planification financière, des occasions de formation ou de mentorat, ainsi que des services de soutien psychologique. Des solutions collectives de décaissement, c’est-à-dire des solutions qui permettent d’optimiser les sommes d’argent disponibles à la retraite afin d’en avoir suffisamment jusqu’au décès, ont aussi fait leur apparition au cours des dernières années, comme les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ou les fonds de revenu viager (FRV) de même que les prestations variables.

Mettre en place des politiques adaptées : Vous pouvez permettre à vos employés de prendre un congé sabbatique ou de travailler à temps partiel pendant une période déterminée avant leur retraite. Cela peut aider vos employés à s’adapter progressivement à la retraite tout en leur permettant de continuer à bénéficier d’une certaine sécurité financière.

Lorsque vos employés sont bien préparés financièrement et émotionnellement à la retraite, vous améliorez le bien-être et la vitalité de vos équipes. Cela permet également à ces personnes de profiter pleinement de leur retraite, de maintenir une bonne qualité de vie et de continuer de contribuer activement à la société sous différentes formes, que ce soit par le bénévolat, l’entrepreneuriat ou d’autres activités.

1. Consultez le site de Retraite Québec

2. Lisez la chronique « Trois changements au RRQ à connaître »

3. Lisez la chronique « Des réponses à vos questions sur le RRQ »

4. Consultez le site de Retraite Québec