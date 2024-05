Québec refuse de se porter garant des embouteilleurs responsables de gérer la consigne sur les contenants de boissons, rappelant que c’est à eux seuls de financer le nouveau système. L’organisation qu’ils ont mise sur pied est par ailleurs visée par au moins deux enquêtes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a appris La Presse.

Disant peiner à trouver les fonds nécessaires à l’élargissement du système de consignation, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), formée des entreprises mettant sur le marché les produits vendus dans des contenants consignés, avait adressé à la fin de février une « demande urgente » de garantie de prêt au gouvernement Legault.

Elle affirmait faire face à « des difficultés significatives pour sécuriser le financement nécessaire [à sa mission] auprès d’institutions financières », attribuant leur frilosité à la durée de son mandat comme gestionnaire du système de consigne, qui est de cinq ans.

Québec a répondu par la négative à cette demande, au début de mai, a confirmé à La Presse le cabinet du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Le Ministère ne peut pas donner de garantie de prêt, puisque cela va à l’encontre du principe de responsabilité élargie des producteurs, qui est au cœur de la réforme du système de consignation pilotée par le ministre Charette, explique son cabinet.

Le Ministère a en revanche transmis à l’AQRCB une « lettre de confort » visant à rassurer les institutions financières sur la responsabilité financière des embouteilleurs, et a offert d’accompagner leur organisation dans ses démarches.

L’AQRCB prévoit ouvrir 200 lieux de retour réservés aux contenants consignés d’ici le 1er mars 2025, quand la consigne sera élargie à tous les contenants de boisson de 100 millilitres à 2 litres qui ne sont pas encore consignés, comme les bouteilles de vin en verre ou les contenants de carton multicouche pour le lait et les jus, et 400 lieux d’ici 2026 – elle en a ouvert seulement 2 jusqu’à maintenant.

L’organisation évalue « l’ampleur des investissements initiaux nécessaires pour le déploiement du système de consigne » à quelque 200 millions de dollars, chaque lieu de retour devant coûter entre 500 000 $ et 600 000 $.

Pas d’impact

L’AQRCB a refusé d’accorder une entrevue à La Presse, mais a affirmé dans un courriel transmis par une firme de relations publiques que la décision de Québec n’aurait pas d’impact sur le déploiement du réseau des lieux de retour.

La garantie de prêt n’est pas nécessaire à l’obtention du financement requis pour mettre le réseau sur pied, affirme l’AQRCB, qui n’a pas précisé pourquoi elle l’avait alors réclamée.

L’AQRCB n’a pas non plus expliqué pourquoi les entreprises qui mettent en marché les produits vendus dans des contenants consignés, comme les grands brasseurs, les producteurs de boissons gazeuses et de jus, et bientôt la Société des alcools du Québec, ne garantissent pas elles-mêmes le financement du système dont ils ont la responsabilité.

« Pour des raisons évidentes, nous n’allons pas élaborer », a répondu la représentante de la firme de relations publiques, qui a refusé d’être nommée.

Enquêtes de la CNESST

L’AQRCB est en outre visée par deux enquêtes de la CNESST, a appris La Presse.

L’organisme qui veille au respect des droits et des obligations en matière de travail se penche notamment sur « de possibles risques associés » au transport et à la manipulation d’importantes sommes d’argent par des employés, sans mesures de sécurité, une situation rapportée par La Presse1.

« Nous avons ouvert un dossier d’intervention et nous nous sommes rendus sur place le 24 avril dernier afin d’évaluer la situation », a indiqué Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST.

Un rapport d’intervention sera rédigé et remis à l’employeur, et « des correctifs quant aux méthodes de travail pourraient être exigés », a-t-il ajouté.

La CNESST a aussi ouvert une enquête pour harcèlement psychologique concernant « Boissons gazeuses environnement », l’organisation qui gérait le système de consigne avant de devenir l’AQRCB – les deux entités ont occupé les mêmes bureaux et avaient essentiellement le même personnel.

Les détails de l’affaire demeurent confidentiels, a indiqué la CNESST en réponse à une demande formulée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

« Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner accès aux documents contenus aux dossiers de plainte », a indiqué la responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la CNESST.

Le dossier a été transmis au Tribunal administratif du travail, indique la CNESST.

L’AQRCB soutient n’être l’objet d’aucune enquête de la CNESST.

