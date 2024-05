Les coffres continuent à se vider et sont presque à sec chez Lion Électrique, qui voit également le spectre du remboursement de sa dette apparaître dans son rétroviseur.

Toujours sous pression financière, le constructeur d’autobus et de camions électriques doit refinancer des tranches de dettes totalisant 30 millions US alors qu’il compte toujours ses sous. Ces thèmes ont été au cœur des questions des analystes, mercredi, à l’occasion de la publication du dévoilement des résultats du premier trimestre ayant pris fin le 31 mars – où l’entreprise québécoise a creusé sa perte.

Au 31 mars, il ne restait que 5 millions US dans les réserves de Lion, ce qui représente une diminution de 25 millions US par rapport au trimestre précédent. Lion peut obtenir 26 millions US de plus par l’entremise de sa facilité de crédit.

« Je n’entrerai pas dans les prévisions [sur les liquidités] », s’est limité à dire le chef de la direction financière, Richard Coulombe, au cours d’une conférence téléphonique, en réponse à l’une des questions sur le sujet. « Nos niveaux du 30 avril sont plus ou moins identiques à ceux du mois de mars. »

L’entreprise n’a pas encore récolté tous les fruits des décisions difficiles prises ces derniers mois, principalement des réductions d’effectifs et la mise en place d’un régime minceur pour réduire ses dépenses.

Des emprunts à rembourser

À l’horizon pointent maintenant des échéances de remboursement ou de refinancement.

Un prêt de 22 millions contracté auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Finalta Capital, qui porte intérêt à près de 11 %, vient à échéance en novembre prochain. Une facilité de crédit de 5 millions US obtenue auprès de la Banque Nationale doit aussi être remboursée. La dette à long terme de la société avoisine 258 millions US.

Pour y arriver tout en renflouant ses coffres, Lion mise essentiellement sur la réduction de ses dépenses d’investissement, les subventions offertes des deux côtés de la frontière pour favoriser les ventes d’autobus et de camions électriques, et la baisse du niveau de ses stocks. Ces derniers ont fléchi de 12 millions US au premier trimestre, mais totalisent encore 237 millions US, l’équivalent de presque toutes ses ventes de 2023 (253 millions US). À la fin de l’année, le constructeur s’attend à ce que la diminution des stocks oscille entre 50 et 75 millions US.

Les compressions des derniers mois devraient se traduire par des économies annuelles d’environ 40 millions US, selon Lion.

De plus, en 2024, les dépenses d’investissement du constructeur devraient osciller aux alentours de 5 millions US – deux fois moins que la cible précédente. Les usines de Joliet, dans l’Illinois, et de Mirabel (batteries) sont maintenant achevées.

« Le premier trimestre a été le premier depuis les dernières années où nous n’avons enregistré pratiquement aucun investissement en capital », a fait remarquer le fondateur et chef de la direction de Lion, Marc Bédard.

Lion a aussi reçu une bonne nouvelle dans le marché canadien. Une commande de 200 autobus d’écoliers a finalement reçu le financement du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) d’Infrastructure Canada – un programme qui peut couvrir jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition. Lion a déjà livré 50 unités à son client, Lang Bus, pendant le premier trimestre. La moitié du carnet de commandes de Lion dépend du FTCZE. L’entreprise a déjà critiqué les longs délais de traitement du programme.

À reculons

Les réponses de la direction de Lion n’ont pas été suffisantes pour rassurer les investisseurs ainsi que les analystes financiers. À la Bourse de Toronto, à la fermeture, l’action de Lion abandonnait 8,4 %, ou 12 cents, pour se négocier à 1,31 $.

« Lion semble très optimiste à l’égard de ses liquidités », explique Raphaël Duguay, professeur de comptabilité à l’Université Yale, après avoir examiné les données financières. « La question des subventions qui se font attendre, la compagnie ne contrôle pas cet élément. »

L’argent public dans Lion Électrique 2008-2021 : 7 millions en subventions du gouvernement du Québec pour la recherche et développement

2021 : 19 millions d’Investissement Québec (IQ) pour l’achat d’actions

2021 : 100 millions en prêts de Québec et d’Ottawa

2022 : 15 millions en prêts de la Caisse de dépôt et placement du Québec

2023 : 98 millions prêtés par IQ et le Fonds de solidarité FTQ

Certains analystes financiers qui suivent les activités de Lion sont du même avis que M. Duguay. Dans des rapports distincts, Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, et Rupert Merer, de la Financière Banque Nationale, soulèvent chacun des inquiétudes à l’égard de l’état des liquidités du constructeur québécois.

« En raison du risque élevé entourant les liquidités et les délais concernant le FTCZE, nous faisons passer notre recommandation à [vendre] », écrit M. Merer, dans une note envoyée à ses clients.

Dans un rapport publié le mois dernier, Kevin Chiang, de Marchés mondiaux CIBC, estimait que Lion disposait de liquidités suffisantes pour couvrir de cinq à sept trimestres d’activité.