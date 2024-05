(Toronto) Cineplex a enregistré un bénéfice au cours de son dernier trimestre, contre une perte un an plus tôt. Ses résultats ont été stimulés par la vente de ses activités de jeux d’arcade.

La Presse Canadienne

L’entreprise propriétaire de salles de cinéma a déclaré un bénéfice net de 5,2 millions, ou huit cents par action diluée, au cours de son dernier trimestre, après avoir enregistré un gain de 67,3 millions sur la vente de Player One Amusement Group, qui vend, distribue, exploite et entretient des jeux d’arcade et d’autres équipements.

Le bénéfice se compare à une perte de 30,2 millions ou 48 cents par action diluée au premier trimestre de 2023.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont totalisé 294,8 millions, en hausse par rapport aux 291,4 millions pour la même période l’an dernier.

Par ailleurs, les revenus de billetterie par client ont augmenté à 12,74 $, contre 12,63 $ un an plus tôt, tandis que les revenus des concessions par client se sont élevés en moyenne à 8,95 $, contre 8,85 $.

La fréquentation des cinémas au cours du trimestre a augmenté de 0,5 % par rapport à l’année précédente.