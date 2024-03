Les résultats de l’enquête de Trucking HR Canada montrent qu’un tiers des propriétaires d’entreprise ont déclaré que les frais généraux plus élevés tels que le carburant, l’équipement, l’assurance et la main-d’œuvre constituent désormais leur plus grand défi.

Un nouveau rapport d’une association de camionnage révèle que la hausse des coûts dans l’industrie a dépassé la pénurie de chauffeurs et constitue la principale préoccupation des employeurs.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Les résultats de l’enquête de Trucking HR Canada montrent qu’un tiers des propriétaires d’entreprise ont déclaré que les frais généraux plus élevés tels que le carburant, l’équipement, l’assurance et la main-d’œuvre constituent désormais leur plus grand défi.

C’est la première fois depuis une décennie que la pénurie de conducteurs ne figure pas en tête de liste des préoccupations des entreprises.

« Nous avons constaté un léger ralentissement, donc le recrutement de chauffeurs n’est plus une préoccupation de premier plan comme ce fut le cas ces dernières années », a déclaré la cheffe de la direction, Angela Splinter, lors d’un entretien téléphonique. « Je pense que cela reflète ce que nous constatons actuellement dans notre économie. »

Néanmoins, les problèmes du monde du travail restent importants, puisque les postes vacants – y compris ceux derrière le volant – dépasseront les 40 000 d’ici la fin de la décennie, à moins que davantage de soutien ne soit fourni pour attirer et retenir les travailleurs, a fait valoir Mme Splinter.

Le nombre croissant de femmes dans les semi-remorques contribue à atténuer la pression.

Le nombre de conductrices a augmenté de 43 % pour atteindre près de 14 300 entre 2016 et 2021, même si le total représente toujours moins de 5 % des personnes derrière le volant.

Le nombre de femmes dans le secteur du camionnage et de la logistique a augmenté de 26 235, soit 27 %, pour atteindre 123 370 entre 2016 et 2021, alors même que la proportion de femmes dans la population active est restée stable à 48 %.

Trucking HR Canada offre du financement pour renforcer la main-d’œuvre, attirant des femmes et des jeunes qui autrement pourraient se retrouver dans d’autres domaines, a soutenu Mme Splinter. Les efforts de l’organisation à but non lucratif comprennent des programmes qui financent la formation des nouveaux conducteurs et un incitatif salarial de l’employeur pour embaucher des étudiants de niveau postsecondaire pour des stages dans des rôles autres que la conduite.

« Si nous pouvions faire plus en matière de recrutement et même de rétention, nous verrions moins de postes vacants au fil du temps », a déclaré Mme Splinter, appelant le gouvernement à consacrer davantage de fonds au secteur.

Ce ne sont pas seulement les gréeurs de lourdes cargaisons qui sont en pénurie. Les techniciens, mécaniciens, répartiteurs, manutentionnaires, expéditeurs, réceptionnaires et spécialistes des technologies de l’information sont tous recherchés.

« Nous sommes en concurrence avec tous ces autres secteurs pour les mêmes travailleurs », a souligné Mme Splinter.

Vieillissement de la main-d’œuvre

Alors que des milliers de conducteurs approchent de l’âge de la retraite, le nombre de gréeurs de moins de 25 ans a presque doublé pour atteindre environ 18 700 entre 2016 et 2021, une tendance clé pour reconstituer les rangs des flottes, selon le rapport.

La proportion de travailleurs âgés de 18 à 24 ans dans l’ensemble du camionnage et de la logistique est passée à 10 % en 2021 – la dernière année pour laquelle des données de recensement étaient disponibles – avec plus de 34 000 jeunes de plus dans le secteur que cinq ans plus tôt.

« Les jeunes saisissent les occasions économiques et les bons emplois qu’offre notre secteur. Dans le même temps, notre main-d’œuvre continue de vieillir », a déclaré Mme Splinter, notant une augmentation de plus de 9000 conducteurs âgés de 65 ans et plus.

Une entreprise sur quatre devra probablement retarder ses projets d’expansion de ses activités parce qu’elle ne peut pas embaucher suffisamment de chauffeurs, indique le rapport.

Les résultats sont basés sur des données gouvernementales ainsi que sur une enquête menée auprès de 376 employeurs représentant plus de 48 000 conducteurs.