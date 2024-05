Tous les vendredis, un décideur se dévoile dans notre section. Cette semaine, Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel, répond à nos questions.

Quelles sont votre meilleure et votre pire habitude ?

Ma meilleure habitude, c’est de m’entraîner de trois à quatre fois par semaine, cela me permet de maintenir la clarté d’esprit dont j’ai besoin pour diriger, j’ai besoin de faire ça. J’ai aussi une autre habitude qui est d’appeler régulièrement ma mère qui va avoir bientôt 88 ans. Sa sagesse continue de me faire du bien. Ma pire habitude, c’est de ne pas prendre suffisamment de temps pour manger et dormir, c’est une vieille mauvaise habitude.

Qu’est-ce que vous faites quand vous avez besoin de trouver une idée ?

Souvent, pour moi, ça commence par une marche. Je vais me promener dans la nature, je prends du recul, je prends le temps de m’arrêter, de respirer et je laisse les idées venir. Souvent je reviens avec trois bonnes idées et je challenge ça avec ma garde rapprochée, on en discute. La nature, c’est une façon de laisser aller la créativité.

Comment vous débranchez-vous ?

Le sport, c’est le premier mode de débranchement, et la lecture, puis en prenant du temps en famille et avec les amis. J’essaie de faire tout ça à différents moments dans une semaine. Je suis capable de fermer l’interrupteur assez facilement, j’ai une horloge interne très efficace qui me permet de débrancher quand il le faut.

Quel conseil êtes-vous heureuse d’avoir ignoré ?

C’était le conseil d’un leader qui avait une vue très étroite des choses et qui trouvait que mes aspirations de vouloir devenir PDG étaient disproportionnées parce que j’avais été formée en relations industrielles et que je ne savais probablement pas bien compter… Ç’a été un coup de fouet. Plus jamais quelqu’un n’allait limiter mes ambitions, et aujourd’hui je suis PDG de la quatrième compagnie d’assurance en importance du Québec et présidente du conseil d’Investissement Québec. Deux postes où il faut savoir lire un bilan financier…

Est-ce qu’il y a une différence entre leadership féminin et masculin ?

En fait, chaque leader est différent. Il y a des attributs du côté féminin qui apportent une dimension plus large au leadership. Tout ce qui tourne autour de l’intuition, de l’écoute, du travail avec les gens pour réussir. Le nouveau profil de leader d’aujourd’hui colle bien à ces attributs. En revanche, un gars, ça ne se pose pas la question : est-ce que j’ai tout ce qu’il faut pour réussir ? C’est un attribut que les femmes doivent acquérir.

Êtes-vous plus bureau ou maison ?

Je suis un peu les deux, en fait j’ai toujours été les deux. Au tournant des années 2000, je faisais déjà de la conciliation travail-vie personnelle. Je travaillais déjà en partie de la maison dans les emplois exécutifs que j’ai toujours occupés et sur la route. La maison et le bureau, ce n’est pas suffisant, j’ai besoin de rencontrer les gens, de me connecter à eux. Travailler de la maison me permet de faire des choses pour lesquelles je n’ai pas besoin d’être avec les gens.

Quelle activité physique faites-vous ?

Je suis une disciplinée. Ça fait 15 ans que je m’entraîne deux fois par semaine avec une entraîneuse et j’ai commencé il y a huit ans la course, deux fois cinq kilomètres par semaine. J’aime la nature, je joue au golf, je marche beaucoup, je fais du ski, l’activité physique fait partie de mon hygiène de vie.

Quelle a été votre plus belle erreur ?

J’ai fait la course à la présidence chez un de mes employeurs précédents et je n’étais probablement pas encore prête pour faire cette course-là, mais ça m’a transformée, ça a donné le coup d’envoi pour me dire : n’attends pas que l’organisation te donne cette opportunité, va la chercher. J’ai quitté le pharmaceutique, je suis allée en assurance et tout a déboulé.

Un bon patron, c’est quelqu’un qui…

Les meilleurs patrons que j’ai eus – et je cherche à être comme eux –, ce sont ceux qui proposent une vision inspirante et rassembleuse et qui créent l’espace pour que l’équipe autour ait le goût de donner son plein potentiel. Un bon patron, ça n’écrase pas, ça nourrit et ça doit avoir une grande capacité d’écoute.

La retraite idéale ?

Ça va être quelques conseils d’administration pour garder mon cerveau stimulé. Ça va être six mois par année à voyager, à jouer au golf, à satisfaire ma curiosité et le reste du temps, ça va être de passer du temps avec les enfants, les petits-enfants, les amis à faire du plein air, du ski, à profiter de la vie.