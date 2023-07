Tous ceux qui ont reçu, ce mardi, un courriel les invitant à encaisser quelques dizaines de dollars dans le cadre d’une action collective contre Desjardins n’ont pas à s’en méfier. La distribution des 200,9 millions de dollars prévue dans l’entente conclue l’an dernier est officiellement commencée. D’autres clients recevront leur dû par virement Interac mercredi ou jeudi.

Les « réclamations pour perte de temps » peuvent atteindre 90 $ au maximum.

Le courriel provient de l’entreprise RicePoint, spécialisée dans la distribution des sommes prévues dans les règlements d’actions collectives. C’est aussi RicePoint qui a transmis, il y a quelques jours, les 20 $ dans le cadre de l’action collective relative aux lecteurs de disques optiques.

Une entente de 200,9 millions entre Desjardins et les cabinets d’avocats Siskinds Desmeules et Kugler Kandestin avait été entérinée par la Cour supérieure en juin 2022. Elle faisait suite à des demandes d’actions collectives déposées après le vol de données personnelles qui a fait les manchettes en 2019.

Pour déposer les fonds dans le compte de son choix, il est impératif de répondre à la question de sécurité choisie au moment de faire la réclamation. « Si vous entrez la mauvaise réponse quatre (4) fois, votre paiement sera bloqué », précise RicePoint.

Attention, aucun texto ne sera envoyé.

Quant aux paiements par chèques, ils seront effectués « d’ici le 19 juillet », aux personnes qui ne se sont pas inscrites au dépôt automatique.

Malgré ces paiements effectués ces jours-ci, il n’est pas trop tard pour soumettre une réclamation si on a été victime d’un vol d’identité à la suite de la mégafuite de données. Les personnes concernées peuvent procéder jusqu’au 20 octobre prochain pour recevoir un paiement d’ici le 18 janvier 2024. D’autres périodes de paiements sont prévues en 2025 et 2026. Il importe de faire la distinction entre une fraude et un vol d’identité, souligne Desjardins.