PHOTO DOUG MILLS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(San Francisco ) L’automne dernier, alors que la plateforme de cryptomonnaies FTX implosait, le quart-arrière Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, a passé un coup de fil urgent.

Erin Griffith et David Yaffe-Bellany The New York Times

Il tentait de joindre Sina Nader, chef des partenariats de FTX. Le personnel de FTX était en réunion de crise avec son fondateur, Sam Bankman-Fried, aux abois. Nader ne put répondre. « Jamais je n’aurais imaginé refuser un appel de Tom Brady », dit-il.

30 millions US en jeu

Brady était inquiet, et pour cause : à titre d’« ambassadeur » de FTX, il avait participé à une conférence de la société aux Bahamas et était apparu dans des publicités présentant FTX comme l’institution « la plus fiable » du monde peu réglementé des cryptomonnaies.

Il avait aussi de l’argent en jeu. En vertu d’un contrat promotionnel signé par Brady en 2021, FTX lui avait versé 30 millions US, presque entièrement en actions de FTX, selon trois personnes au fait du dossier. Sa femme à l’époque, le mannequin Gisele Bündchen, avait reçu 18 millions US en actions FTX, selon une de ces sources.

PHOTO ERIKA P. RODRIGUEZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, avec Gisele Bundchen, responsable des initiatives environnementales de FTX, lors d’une conférence de la société à Nassau, aux Bahamas, le 27 avril 2022

Aujourd’hui, FTX est en faillite et Bankman-Fried est accusé de fraude. Brady, 45 ans, et Bündchen, 42 ans, sont poursuivis au civil par un groupe de clients de FTX réclamant un dédommagement.

De plus, le contrat promotionnel oblige le couple, qui a divorcé en 2022, à payer des impôts sur au moins une partie de leurs actions de FTX, désormais sans valeur, selon deux personnes informées des termes du contrat.

Nombreuses célébrités

C’est un des fiascos les plus médiatisés impliquant les acteurs, athlètes et autres célébrités qui ont accepté de l’argent facile et contribué, sur l’internet, à l’euphorie suscitée par les cryptomonnaies. Durant la bulle, Paris Hilton, Snoop Dogg, Reese Witherspoon et Matt Damon ont tous vanté des projets de cryptomonnaie ou y ont investi, attirant l’attention du grand public sur le monde étrange des monnaies numériques. C’était amusant – et payant – quand les prix grimpaient en flèche.

Mais le krach de 2022 a éteint la passion des célébrités pour la cryptomanie.

PHOTO ANDREW KELLY, ARCHIVES REUTERS La SEC a ordonné à Kim Kardashian de payer 1,26 million US pour n’avoir pas pleinement divulgué les conditions de son soutien au cryptojeton EthereumMax.

En octobre, la Securities and Exchange Commission a ordonné à Kim Kardashian de payer 1,26 million US pour n’avoir pas pleinement divulgué les conditions de son soutien au cryptojeton EthereumMax.

En décembre, un avocat californien a poursuivi deux cryptomonnaies, MoonPay et Yuga Labs, les accusant d’utiliser un « vaste réseau de musiciens, d’athlètes et de clients célèbres » pour tromper les investisseurs sur les actifs numériques.

En mars, la SEC a accusé l’actrice Lindsay Lohan, l’influenceur Jake Paul et des musiciens, notamment Soulja Boy et Lil Yachty, de promouvoir illégalement des cryptoactifs. Fin mai, un huissier de justice a signifié des documents judiciaires à Shaquille O’Neal, la vedette du basketball à la retraite, qui est poursuivi pour sa promotion de FTX. O’Neal, qui commente les matchs de la NBA à la télé, a reçu la visite de l’huissier durant un match des séries éliminatoires de la NBA.

Brady, Bankman-Fried et MoonPay n’ont pas souhaité s’exprimer dans le cadre de cet article. Un porte-parole de Yuga Labs a déclaré que la société n’avait « jamais payé une célébrité pour qu’elle se joigne au club ». Des demandes d’entrevues faites auprès de Mme Bündchen et de M. O’Neal sont restées sans réponse.

Relation symbiotique

Les jeunes firmes technos et les célébrités ont une relation symbiotique. Les start-up offrent aux vedettes un moyen de gagner de l’argent tout en favorisant leur présence sur les réseaux sociaux ; les célébrités renforcent la crédibilité des jeunes entreprises et attirent un public plus large.

PHOTO ELISE AMENDOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La joueuse de tennis Naomi Osaka est l’une des vedettes poursuivies avec Tom Brady pour son rôle dans la promotion de FTX.

Aucune société de cryptomonnaie n’a autant misé sur les célébrités pour faire sa promotion que FTX. Quand Bankman-Fried a entrepris d’augmenter la notoriété de FTX, il a dressé une liste de célébrités à solliciter pour promouvoir l’entreprise, dit Nader, l’ex-cadre de FTX. Tom Brady figurait en tête de liste.

Ancien joueur de football universitaire, Nader était chargé de recruter Brady et d’autres vedettes. En juin 2021, Brady et Bündchen ont signé un contrat avec Bankman-Fried, et ont vanté « l’équipe révolutionnaire de FTX ». Brady semblait sincèrement s’intéresser à la crypto, a déclaré Nader, et en discutait parfois avec Bankman-Fried.

Imaginez un tigre et un lion qui se parlent. Ils sont un peu différents, leurs activités sont différentes, mais chacun est vraiment formidable dans son domaine. Sina Nader, ex-chef des partenariats de FTX

En 2021, Brady a cofondé Autograph, qui aide les célébrités à vendre des crypto-objets de collection, ou « jetons non fongibles ». Autograph a levé plus de 200 millions US et Bankman-Fried s’est joint au conseil d’administration.

Peu après, Brady et Bündchen ont été les vedettes d’une campagne publicitaire de 20 millions US pour FTX, avec des publicités diffusées pendant les matchs de la NFL. Brady a publié sur TikTok des vidéos avec Bankman-Fried depuis le siège de FTX aux Bahamas, où il s’est exprimé lors d’une conférence devant des centaines de personnes.

En coulisses, Bankman-Fried a dit qu’il se verrait bien, un jour, acheter une équipe de football avec Brady. À cette conférence, Bündchen agissait comme responsable des initiatives environnementales et sociales de FTX.

32 milliards US évaporés

Lorsque FTX s’est effondrée en novembre, l’évaluation de la société est passée de 32 milliards US – les 48 millions US en actions de Brady et Bündchen compris – à zéro. Le couple avait aussi reçu un petit montant en jetons Ethereum, Bitcoin et Solana, à échanger sur la plateforme, a dit une source. Tout s’est évaporé dans la faillite de FTX.

Brady n’a fait aucune déclaration sur FTX ni sur sa relation avec Bankman-Fried. Après la réunion de crise de FTX en novembre, Nader l’a rappelé.

« Il était inquiet, dit Nader. D’emblée, il m’a demandé : “Sina, comment vas-tu ? Je sais que tu t’es investi corps et âme là-dedans.” »

Mme Bündchen a déclaré dans une interview accordée en mars au magazine Vanity Fair qu’elle avait « cru au battage médiatique » et qu’elle n’avait jamais vu venir l’effondrement de FTX.

L’autre crypto-entreprise de Brady a aussi souffert. Les revenus d’Autograph ont chuté en 2022 avec l’effondrement des cryptomonnaies, selon une personne au fait des finances de l’entreprise. Autograph a modifié sa stratégie : elle aide désormais les célébrités à fidéliser leurs fans et mise moins sur la vente de jetons non fongibles aux collectionneurs.

Autograph a aussi supprimé plus de 50 postes, a rapporté le magazine Insider. Un porte-parole d’Autograph s’est refusé à tout commentaire.

Brady a aussi des ennuis juridiques. En décembre, les cabinets d’avocats Adam Moskowitz et Boies Schiller Flexner ont intenté une action collective devant un tribunal fédéral de Floride, accusant Brady et Bündchen d’avoir trompé les investisseurs. Sont aussi poursuivis Larry David, un humoriste, la vedette de la NBA Steph Curry et la joueuse de tennis Naomi Osaka, qui ont tous promu FTX.

PHOTO MARK BLINCH, ARCHIVES REUTERS Certaines célébrités ont échappé de peu au fiasco de la cryptomonnaie. Après six mois de négociations, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried a mis fin aux négociations sur une entente de promotion qui aurait valu jusqu’à 100 millions US à la chanteuse Taylor Swift.

« Aucun de ces défendeurs n’a fait de vérification diligente avant de promouvoir les produits FTX auprès du public », indique la poursuite. Certaines célébrités ont échappé de peu au fiasco de la cryptomonnaie. La chanteuse Taylor Swift a eu des pourparlers avec FTX qui n’ont pas abouti. Après six mois de négociations, le PDG Bankman-Fried a mis fin aux négociations sur une entente de promotion qui aurait valu jusqu’à 100 millions à la chanteuse.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.