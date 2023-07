Des ententes de règlement totalisant 29,7 millions CAN ont été conclues avec 10 entreprises, dont Panasonic, Phillips, Pioneer et Sony, accusées d’avoir comploté pour fixer les prix des lecteurs de disques optiques.

C’est toujours agréable de recevoir un montant d’argent qui tombe du ciel. Mais quelle frustration quand, au moment d’y toucher, il s’éclipse. C’est ce qui s’est produit pour un certain nombre de personnes admissibles au versement de 20 $ dans le cadre de l’action collective relative aux lecteurs de disques optiques. Le virement Interac qui leur était destiné n’a pas fonctionné ou a été carrément annulé par leur banque.

Ce problème concerne les clients de la CIBC et de sa division Simplii, selon le site web consacré à l’action collective. Mais il touche aussi les personnes qui ont un compte bancaire à la BMO, a confirmé une représentante du service à la clientèle de RicePoint, l’entreprise responsable de la gestion des paiements.

Un premier courriel contenant un mot de passe a été transmis à la fin juin à tous ceux qui avaient soumis une réclamation. Quelques jours plus tard, le virement de 20 $ leur a été envoyé. Les clients de la BMO ont plutôt reçu un message leur annonçant que la transaction avait été « annulée », sans préciser par qui ni pourquoi.

« Pour cette raison, vous ne pouvez plus déposer ces fonds », précisait le courriel.

À la BMO, on explique que les virements Interac ont été annulés parce qu’ils contenaient des caractères « non reconnus » par ses experts en sécurité. De fait, une apostrophe avait curieusement été transformée en « â€TM ».

SAISIE D’ÉCRAN

Du côté de CIBC, on ne semblait pas trop au courant du problème. « Notre équipe examine la question », a réagi un porte-parole. Pourtant, le site de RicePoint nomme explicitement cette institution financière et sa division Simplii, et recommande l’usage de l’application plutôt que du site web pour faire le dépôt.

« À ce jour, les paiements de cette distribution du règlement ont un taux d’encaissement relativement élevé d’environ 70 % », a précisé à La Presse l’entreprise spécialisée dans le domaine des règlements d’actions collectives.

Toujours selon RicePoint, les virements qui n’ont pas fonctionné seront réacheminés « à une date ultérieure ». « Une fois établies les dates et les modalités de ces paiements réémis, elles seront publiées sur le site Web du règlement. » En dernier recours, un chèque sera émis.

Il n’est donc pas nécessaire d’appeler RicePoint pour comprendre ce qui s’est produit et toucher ses 20 $.

Ces versements font suite à des ententes de règlement totalisant 29,7 millions CAN conclues avec 10 entreprises, dont Panasonic, Phillips, Pioneer et Sony. Celles-ci étaient accusées d’avoir comploté pour fixer les prix des lecteurs de disques optiques (LDO) contenus dans divers appareils comme des ordinateurs, des consoles de jeux et des lecteurs-graveurs de disques compacts.