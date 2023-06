Les sportifs, les vedettes, tout le monde parle de sa santé mentale. Entre amis, dans un souper, on peut se confier des choses très intimes... Mais on ne se racontera pas combien on a dans notre REER, ou bien si on a perdu de l’argent... Si on détabouisait notre rapport à l’argent, on aurait déjà une partie de la solution.