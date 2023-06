Parmi les grandes entreprises québécoises en Bourse, lesquelles s’attirent le plus les faveurs des analystes ? La Presse a constitué un « palmarès » en fonction de leurs recommandations.

Les favoris des analystes

À l’approche de la mi-année en Bourse, La Presse met à jour le palmarès des recommandations d’investissement des analystes parmi les entreprises qui ont leur siège social au Québec, qui ont plus de 500 millions en capitalisation boursière et qui sont suivies par au moins cinq analystes.

Ce palmarès est constitué en deux segments. Le premier classe les entreprises en fonction des avis d’analystes qui en recommandent l’achat plutôt que la vente ou la conservation en portefeuille. Le second classe les entreprises selon le gain de valeur anticipé de leurs actions d’ici un an. Ce rendement anticipé est calculé en fonction du prix cible moyen d’ici un an attribué à chaque entreprise par les analystes qui les couvrent spécifiquement.

Le top 5 selon les recommandations des analystes

Financière Industrielle Alliance

Le Groupe financier Industrielle Alliance offre des services d'assurances et de gestion de placements.

Activités : assurances et gestion de placements

Capitalisation boursière : 9,1 milliards

Prix récent de l’action : 87 $

Recommandations d’analystes : 9 acheter, 0 conserver, 0 vendre (100 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 12 %, à 98 $ par action

Récents avis d’analystes

Doug Young, Desjardins Marchés des capitaux (Toronto)

« Dans ses récents résultats du premier trimestre, Industrielle Alliance affichait un bénéfice par action (BPA) de base inférieur à l’estimation consensuelle parmi les analystes et les investisseurs. Les résultats plus faibles de ses services aux commerçants aux États-Unis et des dépenses plus élevées découlant des nouvelles normes comptables concernant les données de mortalité parmi les assurés ont été les principales causes de cette baisse du BPA de base. Cette situation persistera probablement pendant quelques trimestres. Par conséquent, j’ai abaissé mon estimation de BPA et révisé mon prix cible d’action à 95 $ contre 98 $, mais je maintiens une recommandation d’achat. »

Lemar Persaud, Cormark Securities (Toronto)

« Je considère que l’approche prudente de l’Industrielle Alliance en matière de provisionnement financier en assurances, le potentiel de croissance de ses activités de services aux concessionnaires aux États-Unis, ainsi que sa capacité interne de génération de capital stable justifient ma perspective positive et ma recommandation d’achat des actions. »

Savaria

Savaria conçoit et fabrique des équipements pour personnes à mobilité réduite.

Activités : appareils d’accessibilité et véhicules adaptés pour mobilité réduite

Capitalisation boursière : 1,1 milliard

Prix récent de l’action : 17 $

Recommandations d’analystes : 8 acheter, 0 conserver, 0 vendre (100 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 23 %, à 21 $ par action

Récents avis d’analystes

Zachary Evershed, Financière Banque Nationale (Montréal)

« Savaria a récemment annoncé de solides résultats au premier trimestre grâce à la surperformance de revenus de sa division de produits d’accessibilité et à la marge bénéficiaire record de sa division de produits en soins aux patients. En conséquence, mon prix cible de l’action de Savaria reste inchangé à 18,50 $ ou 10 fois le bénéfice par action prévu pour l’exercice complet. Aussi, je réitère ma note de surperformance en Bourse parce que j’ai confiance en la capacité de Savaria d’accroître ses parts de marché dans un marché soutenu par une dynamique positive à long terme dans les produits d’accessibilité et de soins aux patients. »

Justin Keywood, Stifel Nicolaus Canada (Toronto)

« Les récents résultats trimestriels de Savaria étaient généralement au-dessus des attentes, avec une saine croissance interne des revenus. L’entreprise continue de faire preuve de résilience et de force dans le marché de l’accessibilité et de la mobilité, alors que des hausses de prix demeurent relativement difficiles à mettre en œuvre. La nouvelle usine de Savaria au Mexique contribuera à renforcer sa chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait améliorer ses marges bénéficiaires. À cet égard, Savaria a pour objectif d’atteindre 1 milliard de ventes d’ici 2025, ce qu’elle est en bonne voie d’atteindre, avec une marge bénéficiaire d’exploitation de 20 %. »

Aya Or & Argent

Aya Or & Argent est actif dans le domaine de l'extraction de métaux précieux en Afrique du Nord

Activités : extraction de métaux précieux en Afrique du Nord

Capitalisation boursière : 1 milliard

Prix récent de l’action : 9 $

Recommandations d’analystes : 7 acheter, 0 conserver, 0 vendre (100 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 44 %, à 13 $ par action

Récents avis d’analystes

Don DeMarco, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Aya est un producteur d’argent dont l’actif dominant est sa participation majoritaire de 85 % dans l’importante mine d’argent de Zgounder, au Maroc. Dans ses récents résultats trimestriels, Aya a nettement surpassé les attentes grâce à une production d’argent bien meilleure que prévu à Zgounder. Par conséquent, j’ai mis à jour mes attentes en 2023, misant sur une légère augmentation des niveaux de production. J’estime désormais sa production d’argent à 1,83 million d’onces pour un coût total décaissé de 14,47 $ US par once, tandis que les prévisions d’Aya sont de l’ordre de 1,7 à 1,9 million d’onces à un coût total décaissé de 14,40 $ US par once. »

John Sclodnick, Desjardins Marchés des capitaux (Toronto)

« Les récents résultats trimestriels d’Aya ont dépassé les attentes, mis en évidence par de solides taux d’extraction et de production d’argent (à la mine Zgounder, au Maroc). Avec son profil de croissance inégalé, je m’attends à ce qu’Aya soit valorisé en Bourse à un niveau supérieur parmi les producteurs d’argent. Pour l’année 2023, je modélise sa production d’argent à 1,87 million d’onces à un coût décaissé de 15,31 $ US par once, alors que le consensus d’analystes est de 1,79 million d’onces au coût de 14,68 $ US par once. En Bourse, les actions d’Aya se négocient à un multiple de 1,13 fois la valeur nette d’actif, contre 1,02 fois parmi ses pairs producteurs d’argent. Je continue d’établir mon prix cible sur un multiple de 1,5 fois sa valeur nette d’actif. »

Osisko

Site d'exploration aurifère Windfall de la société Osisko à la Baie-James

Activités : redevances d’actifs aurifères

Capitalisation boursière : 3,9 milliards

Prix récent de l’action : 21 $

Recommandations d’analystes : 11 acheter, 1 conserver, 0 vendre (91 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 23 %, à 26 $ par action

Récents avis d’analystes

Nicolas Dion, Cormark Securities (Toronto)

« Osisko Redevances aurifères (OR) bénéficie d’un portefeuille diversifié de participation dans des actifs de production de métaux précieux principalement situés au Canada, dont dans l’importante mine Malartic [au Québec]. Je pense que les investisseurs sous-évaluent la flexibilité de gestion de ce portefeuille de participations selon l’évolution des priorités de développement de chaque actif. Car en plus d’un grand potentiel de développement, les actifs phares dans le portefeuille courant d’OR, comme la mine Malartic, continuent de s’améliorer. Pendant ce temps, en Bourse, les actions (OR) se négocient à un multiple d’environ 1,51 fois la valeur d’actif net, ce qui est très inférieur au multiple comparable parmi les grandes entreprises de redevances sur les métaux précieux. Par conséquent, j’ai légèrement augmenté mon prix cible de 25 $ à 26 $ par action. »

Shane Nagle, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Je réitère ma cote de surperformance sur Osisko (OR) alors que ses actions se négocient à un multiple de 1,35 fois la valeur d’actif net, qui est inférieur au multiple moyen de 2,71 fois parmi les entreprises de redevances bien établies. OR demeure mon premier choix dans le secteur des redevances sur les métaux précieux compte tenu de ses fortes perspectives de croissance stimulées par les projets d’expansion dans ses principaux actifs de production, dont Canadian Malartic (Québec), Eagle (Yukon), Island Gold (Ontario) et Mantos Blancos (Chili). Par ailleurs, avec la poursuite de la consolidation prévue dans l’industrie, je souligne l’attrait du portefeuille d’actifs chez OR tant du point de vue de la qualité que de leur potentiel de valorisation supérieure. »

Gildan

Gildan fabrique des vêtements de loisirs et de sports.

Activités : vêtements de loisirs et de sports

Capitalisation boursière : 7,1 milliards

Prix récent de l’action : 39 $

Recommandations d’analystes : 9 acheter, 1 conserver, 0 vendre (90 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 30 %, à 51 $ par action

Récents avis d’analystes

Chris Li, Desjardins Marchés des capitaux (Toronto)

« Le récent bénéfice trimestriel chez Gildan était inférieur aux attentes en raison surtout d’une combinaison défavorable d’incertitudes dans le marché vestimentaire et de livraisons réduites dans les vêtements de coton ouaté. Malgré ces défis à court terme, Gildan a réitéré ses perspectives pour 2023, soutenues par l’amélioration des tendances commerciales dans les points de vente et les gains de clients sous contrat. En Bourse, je m’attends à ce que les actions de Gildan demeurent sous une certaine pression en attendant une meilleure visibilité d’affaires avec les résultats du deuxième trimestre. Je maintiens une vision positive à long terme envers les actions de Gildan. Je pense que leur récente valorisation – à 11,2 fois le bénéfice prévu par action par rapport à sa moyenne à moyen terme de 15 à 16 fois – reflète en grande partie les défis commerciaux à court terme. »

Vishal Shreedhar, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Lors de ses récents résultats trimestriels, plus faibles que prévu en raison de marges bénéficiaires réduites, Gildan a noté une amélioration continue des tendances commerciales dans les points de vente au détail. Aussi, Gildan s’attend à un regain du marché des vêtements de coton ouaté à marge bénéficiaire élevée, alors que les stocks de ses distributeurs demeurent en équilibre favorable. Je crois que les récentes tendances défavorables ont atteint un plancher chez Gildan, et que des améliorations se poursuivront tout au long de 2023. Entre-temps, sa valorisation en Bourse reste déprimée, à mon avis. Les actions de Gildan se négocient à un multiple de 10 fois le bénéfice par action (BPA) à venir, par rapport à la moyenne sur cinq ans de 16,7 fois. »

Les meilleurs gains potentiels

Quand ils formulent une recommandation d’investissement au sujet d’une entreprise, les analystes financiers établissent aussi un prix cible d’ici un an pour ses actions en Bourse.

Parmi les entreprises qui ont leur siège social au Québec, lesquelles ont le plus fort potentiel de gain d’ici un an, du point de vue des analystes ? La Presse a utilisé la moyenne des prix cibles des analystes pour chaque entreprise et calculé l’écart avec le cours récent des actions cotées en Bourse. Voici un aperçu des cinq premières entreprises qui n’ont pas été présentées à l’onglet précédent.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Le top 5 selon le potentiel de gain en Bourse

Coveo Solutions offre des systèmes et des services en numérisation d'activités de gestion.

Coveo Solutions

Activités : systèmes et services en numérisation d’activités de gestion

Capitalisation boursière : 675 millions

Prix récent de l’action : 6 $

Recommandations d’analystes : 1 acheter, 6 conserver, 1 vendre (12 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 150 % à 11 $ par action

Récents avis d’analystes

David Weiss, Scotia Capital (Toronto)

« Coveo a récemment annoncé qu’elle ajoute une nouvelle technologie de solutions linguistiques d’intelligence artificielle (IA) pour ses clients, c’est-à-dire la capacité de comprendre et générer des réponses en langage humain semblables à celles de ChatGPT. Considérant le niveau élevé d’intérêt pour les applications dérivées de la technologie d’IA, et les investissements considérables par de grandes entreprises à cet effet, je pense que l’évolution de Coveo vers des solutions d’IA devrait l’aider à maintenir son avantage concurrentiel et technologique. Cette annonce récente de Coveo renforce ma confiance dans sa capacité à bien suivre, sinon même devancer, le pas de ses concurrents. »

Richard Tse, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Les derniers résultats trimestriels et les perspectives d’affaires de Coveo étaient bien en avance sur mes attentes. Je continue d’apprécier Coveo pour ses fondamentaux solides et son positionnement concurrentiel dans un secteur (intelligence artificielle) qui profite d’une poussée favorable dans un puissant écosystème qui préconise l’intégration d’applications avec certaines des entreprises les mieux implantées et les plus prolifiques de ce marché. Par conséquent, je réitère une cote de “surperformance” en Bourse et un prix cible de 11 $ par action pour Coveo. »

Nuvei

Nuvei offre des systèmes et des services en gestion des paiements électroniques.

Activités : systèmes et services en gestion des paiements électroniques

Capitalisation boursière : 6 milliards

Prix récent de l’action : 43 $

Recommandations d’analystes : 7 acheter, 1 conserver, 0 vendre (87 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 67 % à 72 $ par action

Récents avis d’analystes

Darrin Peller, Wolfe Research (New York)

« Lors de ses récents résultats trimestriels, Nuvei a réitéré ses objectifs financiers pour tout l’exercice 2023, mais elle a rabaissé ses prévisions à court terme pour le deuxième trimestre. Ce repli anticipé au deuxième trimestre implique donc une réaccélération des affaires de Nuvei en seconde moitié d’année pour atteindre ses objectifs. Je considère cela comme réalisable compte tenu de la croissance de son bassin de nouveaux clients, de l’expansion continue du portefeuille de services chez ses clients existants, ainsi que d’importantes implantations [de services] à venir qui pourraient bénéficier aux revenus de la seconde moitié d’exercice. Entre-temps, je considère que la récente baisse du prix des actions de Nuvei représente une occasion d’achat dans une entreprise qui continue de se développer davantage que ses pairs dans le marché des fintechs [technologies financières]. »

Richard Tse, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Malgré de solides résultats au premier trimestre, les actions de Nuvei ont subi un recul en Bourse après que sa direction a révisé à la baisse sa prévision de revenus au prochain trimestre, avant que la croissance ne réaccélère au cours de la seconde moitié de l’exercice. Mais de mon point de vue, l’analyse des récents résultats et des perspectives chez Nuvei suggère que ce repli du prix des actions représente une occasion pour les investisseurs. À mon avis, les gains de marchés supplémentaires et les synergies des récentes acquisitions soutiennent la thèse d’une réaccélération du profil de croissance de Nuvei. »

Lightspeed Commerce

Lightspeed Commerce se spécialise dans le développement et l'implantation de systèmes informatisés de gestion de points de vente en commerce de détail.

Activités : systèmes et services en gestion de commerce électronique

Capitalisation boursière : 2,7 milliards

Prix récent de l’action : 18 $

Recommandations d’analystes : 11 acheter, 4 conserver, 1 vendre (68 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 50 % à 27 $ par action

Récents avis d’analystes

Richard Tse, Financière Banque Nationale (Toronto)

« Lightspeed a récemment annoncé de solides résultats de fin d’année par rapport aux attentes des analystes. Mais comme plusieurs entreprises de technologies financières, la mise à jour de ses prévisions d’affaires n’a pas répondu aux attentes. Lightspeed a retiré son objectif de croissance annualisée de 35 % à 40 % des revenus d’abonnement et de transactions en commerce électronique. Pour les investisseurs en actions de Lightspeed, ça représente un autre virage d’affaires à court terme qui, après de multiples virages ces dernières années, a suscité une révision négative de sa valorisation en Bourse. Le défi de Lightspeed est de rassurer les investisseurs sur la capacité de sa plate-forme principale à ajouter de nouveaux clients commerçants pendant qu’elle entreprend une poussée dans l’ajout de systèmes de paiement électronique. »

Martin Toner, ATB Capital Markets (Toronto)

« Dans ses plus récentes perspectives d’affaires, la direction de Lightspeed a exprimé sa prudence face à la conjoncture économique et son impact sur les dépenses de consommation qui sont traitées dans ses services aux détaillants. Lightspeed prévoit toujours clore son exercice 2024 qui débute avec un bénéfice d’exploitation (BAIIA) ajusté à l’équilibre, y compris les coûts liés au déploiement de sa plate-forme de points de vente et de paiements électroniques. Du côté des revenus, Lightspeed s’attend à un regain de croissance durant son exercice 2024. Toutefois, les bénéfices d’une plus grande pénétration du marché ne seront pas pleinement réalisés avant 2025, et même au-delà. Pour ma part, si elle peut améliorer ses marges bénéficiaires, je m’attends à ce que Lightspeed devienne rentable lors de son exercice 2025. »

Bombardier

Un avion Bombardier Challenger 3500 en construction à l'usine de Montréal

Activités : constructeur de jets d’affaires

Capitalisation boursière : 5,8 milliards

Prix récent de l’action : 59 $

Recommandations d’analystes : 10 acheter, 4 conserver, 2 vendre (62 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 44 % à 78 $ par action

Récents avis d’analystes

Kevin Chiang, CIBC Equity Markets (Toronto)

« Bien que Bombardier ait affiché de bons résultats au premier trimestre, le prix de ses actions a baissé en raison des inquiétudes des investisseurs face à un cycle de normalisation du marché de l’aviation d’affaires, après deux années extrêmement fortes. À mon avis, même si les fondamentaux du marché des avions d’affaires restent sains, la situation macroéconomique devient plus difficile pour ce type de marchés cycliques, au fur et à mesure que le contexte économique mondial devient plus incertain et que se résorbent les fortes tensions entre l’offre et la demande. Par conséquent, à la lumière des derniers résultats et des perspectives commerciales de Bombardier, mes estimations restent inchangées, avec une cote d’investissement neutre et un objectif de cours de l’action à 69 $. »

Benoit Poirier, Desjardins Marchés des capitaux (Montréal)

« Lors de ses résultats du premier trimestre, qui correspondaient aux attentes, le message de la direction de Bombardier sur les perspectives du marché des avions d’affaires est resté positif. Malgré une conjoncture économique incertaine, et la normalisation de la demande des avions d’affaires après les sommets atteints durant la pandémie, je vois suffisamment de vents favorables pour maintenir le carnet de commandes à son niveau élevé durant tout l’exercice 2023. Par conséquent, je suis confiant dans la capacité de Bombardier à atteindre ses objectifs financiers et commerciaux pour 2023. Entre-temps, je considère le récent repli négatif du prix des actions de Bombardier comme une opportunité d’achat. »

BRP

L'usine d'assemblage de motoneiges de BRP à Valcourt

Activités : constructeur de petits véhicules et embarcations de loisirs motorisés

Capitalisation boursière : 8,1 milliards

Prix récent de l’action : 102 $

Recommandations d’analystes : 16 acheter, 3 conserver, 0 vendre (84 % acheter)

Gain potentiel selon le prix cible moyen d’analystes : + 32 % à 135 $ par action

Récents avis d’analystes

Cameron Doerksen, Financière Banque Nationale (Montréal)

« Après les récents résultats de fin d’exercice de BRP, qui étaient conformes à mes attentes, et la mise à jour d’objectifs pour la nouvelle année qui sont en avance sur mes prévisions, je maintiens ma cote d’investissement de “surperformance” envers les actions de BRP, avec un prix cible rehaussé de 139 $ à 143 $ par action. Entre-temps, j’admets que les actions de BRP pourraient être défavorisées en raison de l’incertitude économique persistante qui pourrait ralentir le marché des sports motorisés au cours des prochains trimestres. Mais à plus long terme, je m’attends toujours à ce que BRP surpasse son industrie avec des gains continus de parts de marché, alors qu’elle continue d’investir agressivement dans de nouveaux produits et demeure positionnée pour une croissance supérieure. »

Benoit Poirier, Desjardins Marchés des capitaux (Montréal)

« Malgré le pessimisme des investisseurs, le marché des sports motorisés présente toujours des signes encourageants, alors que les clients trouvent des moyens de faire face à des taux d’intérêt plus élevés, et le marché des véhicules d’occasion reste solide. En fait, l’un des thèmes récurrents de la dernière saison des résultats dans plusieurs secteurs est que les consommateurs aisés ne ralentissent pas leurs dépenses. BRP est bien placée pour profiter de cette tendance alors que son offre de véhicules et d’embarcations de sports motorisés comprend plus de produits de gamme supérieure que celle de ses concurrents. Entre-temps, je demeure très satisfait de la gestion du plan d’affaires chez BRP pour générer de la croissance rentable. Je considère que la récente pression négative [sur le cours de l’action de BRP] est exagérée, et représente une opportunité d’achat. »