Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Un administrateur du CN vient d’acheter un million de dollars en actions du transporteur ferroviaire montréalais.

L’ex-PDG d’Enbridge Albert Monaco a acheté lundi un total de 6110 actions. Il s’est joint au conseil d’administration du CN ce printemps.

Le premier vice-président au développement de réseau et interréseaux, Keith Reardon, a quant à lui vendu 4600 actions le 5 mai.

WSP a annoncé en milieu de semaine que le conseil d’administration avait décidé de résilier le régime de réinvestissement des dividendes du cabinet montréalais de services de génie. Cette décision signale potentiellement, entre autres choses, que les administrateurs jugent que l’action de WSP est sous-évaluée en ce moment, selon l’analyste Yuri Lynk, de Canaccord.

Le rendement du dividende de 6 % offert par l’action du raffineur de sucre montréalais Rogers Sugar continue d’être alléchant dans la foulée de la présentation des résultats financiers publiés cette semaine. L’analyste George Doumet, de la Scotia, invite toutefois les investisseurs à faire preuve de prudence compte tenu de l’évaluation actuelle du titre et du fait que la direction continue d’évaluer ses options pour le financement de l’accroissement prévu de la capacité de la raffinerie de sucre de Montréal. Aucun des cinq analystes s’intéressant au titre ne propose l’achat.

La chute du titre d’Innergex a créé un « point d’entrée attrayant » aux yeux de l’analyste Brent Stadler, de Valeurs mobilières Desjardins. Cet expert recommande dorénavant d’acheter le titre du producteur québécois d’énergie renouvelable. Il a changé sa recommandation après un autre repli du titre en milieu de semaine survenu après la présentation des résultats de début d’exercice. Il dit aimer la valeur des actifs en portefeuille dans le contexte actuel et attribue principalement la performance décevante des derniers mois à des conditions météorologiques défavorables. Ils sont 8 analystes sur 12 à dire d’acheter.

La pression se maintient sur l’action de Fiera Capital. Le titre a de nouveau reculé cette semaine dans la foulée de la diffusion de la performance de début d’exercice de sorte que le rendement du dividende est maintenant supérieur à 12 %.

La performance trimestrielle éclatante présentée en milieu de semaine par Stella-Jones ne change pas l’avis de l’analyste Maxim Sytchev, de la Financière Banque Nationale. Il demeure le seul analyste sur sept à ne pas recommander l’achat de l’action du fabricant montréalais de poteaux de téléphone et de traverses de chemin de fer. Il explique ne pas vouloir s’accrocher à un seul segment d’affaires principalement soutenu par une dynamique de prix. Il se demande combien de temps encore les ventes de poteaux bénéficieront d’un contexte tarifaire robuste. « Je suis réticent à adopter une position où tous les espoirs se fondent sur la durabilité des prix. »

Le Groupe TVA subit une pression plus forte qu’anticipé et c’est ce qui invite une nouvelle révision à la baisse des prévisions du seul analyste à suivre officiellement la filiale de Québecor Média. Adam Shine, de la Financière Banque Nationale, recommande donc depuis mardi de larguer le titre de TVA. Son cours cible de 2 $ sur un horizon de 12 mois passe à 70 cents. Sa décision est notamment liée à une détérioration plus importante que prévu de la rentabilité dans tous les secteurs d’activité.

Un administrateur de 5N Plus a acheté en milieu de semaine pour 330 000 $ d’actions du producteur montréalais de semiconducteurs. Jean-Marie Bourassa a acheté mercredi un bloc de 100 000 actions au prix de 3,30 $. Il détient maintenant plus de 1,5 million d’actions de 5N Plus. Jean-Marie Bourassa est membre du conseil d’administration depuis 16 ans.

Les titres québécois de SNC-Lavalin, Quincaillerie Richelieu et Stella-Jones ont atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, ceux de TVA, Innergex et Fiera Capital ont touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.