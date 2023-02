Les générations qui nous ont précédés allaient beaucoup moins au restaurant, et des études nous montrent que les gens n’étaient pas plus malheureux.

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette infolettre n’a pas tendance à niaiser avec la rondelle.

Ici, pas de liste d’idées pour épargner 8 $ lors de votre prochaine sortie au cinéma, ou pour économiser 2 cents le litre sur l’essence : je tiens pour acquis que vous pouvez trouver tout ça sur l’internet.

Non, quand on parle d’économiser, on parle de vraies sommes, qui font une vraie différence dans la vraie vie.

Comme épargner 10 000 $ en un an.

On a récemment appris que l’épargne des Québécois avait fondu de 37 % depuis l’an dernier. Cette rubrique monte donc au front et participe à l’effort collectif pour aider à renverser cette tendance à l’appauvrissement.

Alors, c’est faisable ? Ou bien ça vous semble être une montagne ?

Une somme de 10 000 $ en un an, ça fait 27,40 $ par jour. Voici quelques façons d’y arriver. Si certains points ne s’appliquent pas à vous, passez quelques minutes à fixer intensément votre dernier relevé de carte de crédit. Des idées vont jaillir – j’en suis convaincu.

Abonnez-vous à votre bibliothèque

Vous payez déjà pour votre bibliothèque, autant en profiter. En plus d’une sélection de livres toujours mise à jour, on y trouve des livres audio, des jeux vidéo, des jeux de société, des DVD (vous souvenez-vous des DVD ?) et des milliers de livres et magazines en format électronique, offerts en ligne à tous les Québécois par l’entremise de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). De quoi réduire (un peu) l’utilisation d’Amazon.

Économies : 50 $ par mois.

Optimisez le cellulaire

J’ai payé 16 $ par mois en moyenne pour mon service cellulaire l’an dernier, taxes comprises. Comment ? En prenant le forfait le moins cher chez Public Mobile. Surtout, j’ai déterminé à l’avance que je n’avais pas besoin de beaucoup de données parce que je télécharge presque tout ce qu’il me faut avec le WiFi. Ça vous semble impossible ? Pour une petite partie de la population, sans doute. Mais lorsque quelque chose de « vital » n’était même pas offert il y a 10 ans, mon détecteur de dépenses sans doute pas si vitales que ça s’allume.

Économies : 50 $ par mois.

Pas de cheveux blancs, pas de restaurant

Quand je vais au resto ou dans un bar, je suis toujours surpris d’être entouré de gens dans la jeune vingtaine qui n’ont pas l’air d’être là pour célébrer un évènement spécial, mais parce que le calendrier indique qu’on est jeudi, vendredi, samedi, ou dimanche pour le brunch.

Si vous êtes jeune, ou avez peu d’économies, vous avez certainement mieux à faire que de végéter pendant deux heures à vous faire gaver des calories les plus coûteuses de votre vie, ou encore de passer votre soirée à aider le propriétaire d’un bar à envoyer ses enfants à l’école privée.

Ma règle « pas de cheveux blancs, pas de restaurant » est volontairement extrême. On peut la transgresser quelques fois par année, bien sûr, mais de façon générale, on peut massivement diminuer ce poste de dépenses : les générations qui nous ont précédés allaient beaucoup moins au restaurant, et des études nous montrent que les gens n’étaient pas plus malheureux. Organisez des pique-niques entre amis dans un parc l’été, ou des soupers en groupe à la maison pour épargner les deux tiers de la facture, et davantage lorsqu’on tient compte du coût de l’alcool.

Économies : 175 $ par mois.

Désabonnez-vous de Disney+

Je n’ai rien contre ce service, mais sur son lit de mort, personne ne se dit : « J’aurais dû passer plus de temps à regarder Disney+. » Personne comme dans zéro.

Économies : 14 $ par mois.

Fini Amazon Prime

Achetez pour plus de 35 $ et le transport est gratuit de toute façon.

Économies : 11,50 $ par mois.

Optimisez la télé

Bonne nouvelle : personne n’a besoin de payer des centaines de dollars par année pour regarder le Canadien se rebâtir. De toute façon, les options de divertissement sont déjà surabondantes (voir point 1), une antenne numérique à 30 $ permet de capter plusieurs chaînes, et vous avez Netflix et YouTube. Il ne vous faudra qu’une connexion internet haute vitesse, ce qui coûte plus ou moins 40 $ par mois avec Fizz ou Ebox.

Économies : 90 $ par mois.

Marchez (un peu)

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais marcher pendant 40 minutes pour se rendre à l’école, au travail, à l’épicerie ou à la bibliothèque n’est pas un exploit : c’est indispensable à l’équilibre mental et physique d’un être humain en santé âgé de 9 à 99 ans. Pour donner un ordre de grandeur, 40 minutes de marche permettent de couvrir la distance qui sépare l’Université de Montréal de la rue Saint-Denis à Montréal.

En intégrant la marche à son quotidien, on fait de l’activité physique modérée sans s’en rendre compte, et on réduit ses frais de déplacement.

Si marcher vous ennuie, écoutez des baladodiffusions ou encore des livres audio. On peut facilement économiser un demi-plein d’essence par mois et plusieurs billets de transports en commun de cette façon.

Économies : 40 $ par mois.

Arrêtez d’acheter des vêtements

Vraiment. Juste pour un an. Pour un reportage il y a quelques années, une collègue et moi avons porté des vêtements identiques au travail tous les jours pendant un mois1. Personne n’a remarqué.

Économies : 150 $ par mois.

Café acheté à l’extérieur

Ce n’est pas pour rien que faire des coupes dans les lattés est devenu un cliché de finances personnelles. Pour la prochaine année, apportez un thermos avec vous.

Économies : 3 $ par jour, ou 90 $ par mois.

Faites votre lunch

Pendant des années, j’achetais souvent un lunch le midi près du bureau. Ces 15-20 $ dépensés chaque fois ont disparu en fumée – j’ai oublié 99 % de ces lunchs. Apportez un lunch et des collations simples faites rapidement le soir (biscuits aux dattes, muffins aux bananes, etc.) au bureau, en ski, au terrain de soccer, à l’aréna. Bref, partout où vous aurez faim.

Économies : 30 $ semaine, ou 120 $ par mois.

Profitez des rabais

Le sac de café que vous aimez est offert à prix réduit ? Les gros blocs de fromage sont à moitié prix ? Les sachets de pesto sont en solde ? N’en achetez pas deux : achetez-en 25. Tout ça se range ou se congèle. En prime, vous serez protégé contre le syndrome du frigo vide qui donne toujours envie de commander du restaurant.

Économies : 10 $ par semaine, ou 40 $ par mois.

Total : 830,50 $ par mois, ou environ 10 000 $ par année.

Cette liste peut être réajustée une fois que les 10 000 $ seront bien au chaud en banque, prêts à servir de fonds d’urgence ou à alimenter vos placements. Et si certaines dépenses vous manquent au bout d’un an, vous pourrez les reprendre avec la certitude que c’est une dépense essentielle pour vous.

Ce n’est pas tout : épargnez 10 000 $ par année et, au bout de 10 ans, ce sont près de 148 000 $ qui se retrouveront dans votre compte de placement si vous obtenez 7 % de rendement sur vos actifs, soit un rendement inférieur à ce qu’un portefeuille équilibré a offert historiquement. Une personne qui investirait 10 000 $ par année entre l’âge de 20 ans et 30 ans, et qui cesserait entièrement d’épargner par la suite, franchirait la barre du million de dollars en actifs à l’âge de 59 ans en moyenne.

Et notez que ma liste reste en surface : je n’ai pratiquement pas abordé les « vrais » postes de dépenses, comme l’habitation ou le transport. Des milliers de dollars en économies par année sont souvent possibles à réaliser en les optimisant. Ce sera le sujet d’une prochaine infolettre.

Même après avoir mis en place ces habitudes, vous aurez un quotidien plus riche, diversifié et excitant que 100 % des générations qui ont vécu avant nous sur cette planète. En prime, vous vous enrichirez chaque jour et finirez l’année en meilleure posture que vous l’avez commencée.