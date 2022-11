Guillaume a une multitude de projets, mais ne fait pas confiance aux représentants de son institution financière pour planifier son avenir. Il aimerait savoir vers quel spécialiste se tourner pour y voir plus clair.

Lorsqu’on est jeune, qu’on gagne un bon salaire et qu’on a une foule de projets en tête, on a besoin de se faire un plan de match pour prendre des décisions éclairées. Mais vers qui se tourner ?

La situation

Guillaume*, 33 ans, a un salaire dans les six chiffres avec un fonds de pension de son employeur. Il a acheté un condominium il y a trois ans qui a déjà pris environ 50 000 $ de valeur. Pour la mise de fonds, il a utilisé le Régime d’accession à la propriété (RAP).

Il a maintenant d’autres projets en tête. Par exemple, il pense s’acheter une résidence plus spacieuse. Mais il se demande s’il a suffisamment de liquidités pour garder son condo et le louer, ou s’il devrait le vendre afin d’avoir une plus grosse mise de fonds pour sa prochaine résidence. Il souhaite aussi s’acheter un véhicule neuf. Il ne sait pas s’il devrait le financer en réhypothéquant son condo, en prenant un prêt avec un taux d’intérêt élevé chez le concessionnaire ou en pigeant dans ses économies.

« Pour l’instant, j’ai plusieurs dizaines de milliers de dollars qui dorment dans un compte à intérêt élevé, mais qui ne fructifient pas vraiment, dit-il. Je me demande si je devrais investir cet argent ailleurs. J’imagine que cela dépendra des décisions que je prendrai concernant mes projets. Mais je ne sais pas vers quel spécialiste me tourner pour y voir plus clair. »

J’ai eu de très mauvaises expériences à mon institution financière, où la personne qui s’occupe de moi change constamment et ne répond jamais à mes questions. D’ailleurs, je ne sais même pas comment sont formés ces gens. Je ne leur fais aucunement confiance pour planifier mon avenir. Guillaume, 33 ans

La réponse

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse

Guillaume se questionne sur plusieurs éléments, notamment sa capacité financière, les types de prêts et les types de placements qu’il pourrait choisir. Une première étape serait d’aller voir un planificateur financier puisqu’il pourra faire un portrait global de sa situation. Ces professionnels regardent sept domaines : les finances, la fiscalité, les placements, la retraite, la succession, les aspects légaux, ainsi que l’assurance et la gestion des risques.

« Le planificateur financier lui fera un plan de retraite pour voir si son fonds de pension lui donnera assez d’argent ou s’il devrait épargner plus, puis il évaluera ses revenus et ses dépenses et l’aidera à établir des priorités dans ses projets », énumère André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse.

Souvent, le planificateur financier accumule différents titres, comme c’est le cas d’André Lacasse, qui est aussi représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK inc., ce qui signifie qu’il peut aussi offrir des fonds communs et des fonds négociés en Bourse. Mais au besoin, le planificateur financier pourrait recommander à Guillaume de rencontrer d’autres professionnels, comme un courtier hypothécaire. Pour s’y retrouver, l’Autorité des marchés financiers tient un registre en ligne des individus autorisés à exercer les différentes activités liées au conseil ou à la vente de produits financiers.

« Guillaume peut demander à son institution financière de rencontrer un planificateur financier, ou encore, aller vers un travailleur autonome, précise André Lacasse. C’est vrai que dans une institution financière, il y a généralement du mouvement dans le personnel, notamment lorsqu’un conseiller obtient une promotion, alors les clients sont souvent réattribués entre collègues. Avant de choisir votre planificateur financier, peu importe son modèle d’affaires, demandez-lui à quoi vous pouvez vous attendre comme service à long terme. »

Louer le condo : une bonne idée ?

Une fois que Guillaume aura son portrait global, il pourra regarder s’il peut garder son condo et le mettre en location lorsqu’il achètera une propriété plus spacieuse. Pour y arriver, il devra déterminer dans quelle gamme de prix se situe la propriété qu’il souhaite se procurer. La mise de fonds sera bien différente si on parle d’une propriété à 500 000 $ ou d’une à 1 million.

Si Guillaume peut se permettre de garder le condo pour le louer, cela pourrait être une bonne idée d’un point de vue financier, croit André Lacasse. « La valeur des propriétés a toujours été à la hausse sur le long terme », affirme-t-il.

Mais, encore faut-il que Guillaume ait envie de s’en occuper, par exemple si un robinet coule ou si un locataire ne paye pas. Il faudrait aussi s’assurer qu’il garde un fonds d’urgence si jamais il arrive un problème avec le condo en location. André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse

Emprunter pour acheter un véhicule ?

L’achat du véhicule neuf vient aussi avec quelques questions. Parle-t-on d’un véhicule à 35 000 $ ou à 65 000 $ ? « C’est certain que je ne lui conseillerais pas de réhypothéquer son condo pour acheter un véhicule, parce que cela signifierait qu’il le payerait pendant 20 ans, affirme André Lacasse. Il n’aurait même plus le véhicule, mais il le payerait encore ! »

Si le véhicule est une priorité et que son projet de résidence ne prend pas toutes ses économies, le planificateur financier lui conseillerait d’envisager de piger dans son compte à intérêt élevé pour se le procurer.

C’est mieux d’utiliser ses économies que de s’endetter pour acheter un véhicule. S’il n’a pas tous les fonds nécessaires, il peut aussi se magasiner un petit prêt, par exemple sur deux ans. André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse

Quels placements choisir ?

Une fois qu’il aura mis de l’ordre dans ses priorités, Guillaume pourra effectivement choisir des placements adéquats. « S’il doit placer de l’argent pour sa retraite dans un REER, il pourrait probablement aller vers un portefeuille croissance, puisqu’il est jeune et qu’il ne retirera pas ces sommes avant 30 ans, explique André Lacasse. Ainsi, si les marchés baissent comme c’est le cas actuellement, ils auront le temps de remonter. »

Par contre, c’est différent pour ses économies dans son compte à intérêt élevé puisqu’il pense les retirer à court terme pour réaliser ses projets. « Je lui recommanderais de ne pas les mettre à risque ni de les geler, indique le planificateur financier. Ses options pour le court terme sont plus limitées. Il pourrait laisser ses économies là, ou si c’est plus avantageux, aller vers Épargne Placements Québec qui offre le compte à intérêt élevé Épargne Flexi-Plus avec un taux actuel de 3,25 %. Et je lui conseillerais d’enregistrer cette somme dans un CELI pour éviter d’être imposé sur les intérêts. »

Ainsi, toutes les décisions que Guillaume aura à prendre dépendront des priorités qu’il établira. « C’est pour cette raison que je lui conseille de choisir quelqu’un de qualifié pour faire avec lui un plan qui lui permettra de voir clair, affirme André Lacasse. Et, bien sûr, quelqu’un en qui il a confiance. »

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, le prénom utilisé est fictif.